Trends van 2017: Wie wonnen de prijzen en wat zegt dat?

‘Ik vecht niet meer, ik hou ermee op’, laat Alfred Birney zijn alter-ego Alan aan het slot van ‘De tolk van Java’ verzuchten. “Nu kan ik eindelijk eens gewoon over de liefde gaan schrijven”, verzuchtte de schrijver zelf enkele maanden later in zijn ‘Tien Geboden’-interview. Na een heel oeuvre te hebben gebouwd op de (post)koloniale strijd was ‘De tolk van Java’ Birney’s eerste voltreffer. Niet alle critici omarmden het boek, zo vond Jaap Goedegebuure in deze krant dat de roman monotoon gewelddadig was. Maar de lezers oordeelden anders - het boek stond 22 weken in de bestsellerlijst - én Birney won de Libris Literatuurprijs omdat hij ‘een beklemmende, aangrijpende en literair voortreffelijke roman’ schreef ‘die niet alleen een besmette periode uit onze geschiedenis in een nieuw daglicht stelt, maar die ook de blijvende gevolgen van een burgeroorlog voor gewone mensen indringend belicht’.

Alfred Birney viel op in een boekenjaar dat verder traditioneel was, althans wat de winnaars betreft. Zo bleek het schrijven opnieuw een van de weinige beroepen waar je ook nog op vergevorderde leeftijd in kunt excelleren, en de Belgen deden dat - afgaand op de prijzen - nog beter dan de Nederlanders. Vlaming Jeroen Olyslaegers was met zijn 50 jaar de jongste winnaar van een van de drie grote literaire prijzen voor Nederlandse literatuur. Hij kreeg de Fintro-Literatuurprijs voor ‘Wil’, zijn monumentale roman over Antwerpse collaboratie tijdens en na de oorlog, waar hij ook nog de F. Bordewijkprijs voor won, en de Tzum-prijs voor ‘beste zin’. Vlaming Koen Peeters (58) won in november de ECI Literatuurpijs voor ‘De mensengenezer’, over een Vlaamse antropoloog die Congolese rouwrituelen bestudeert, daarbij gevoed door de vraag of mensen ‘een zinloze dood sterven of faustische wezens zijn’, zoals Rob Schouten het in deze krant formuleerde.

Paolo Cognetti (39) was de enige jongere winnaar