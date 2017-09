Transparante en zinderende klank

Alice Coote/Marc Albrecht

Mahler Song Cycles (Pentatone)

★★★★☆

Volgende week dirigeert Marc Albrecht zijn Nederlands Philharmonisch Orkest in de Tiende symfonie van Mahler. Een paar weken terug verscheen op Pentatone een Mahler-cd van orkest en dirigent, waarop ze mezzosopraan Alice Coote in Mahlers liedcycli 'Kindertotenlieder', 'Lieder eines fahrenden Gesellen' en 'Rückert-Lieder' begeleiden.

Vormgeving

Er was wat gedoe over het hoesje van deze cd. Want niet Coote siert de cover, maar Albrecht. Inderdaad wat vreemd dat de zangeres die een hele cd vol zingt niet als 'hoezenpoes' fungeert. Maar Pentatone is een Mahler-cyclus aan het opnemen met het NedPhO en zijn chef-dirigent (de Vierde symfonie en 'Das Lied von der Erde' zijn al verschenen), en dus wordt de vormgeving uniform, met steeds Albrecht voorop.

Coote gaat fantastisch met tekst en noten om

Belangrijker is natuurlijk de uitvoering en die mag er wezen. Coote mist misschien net de gedrevenheid van Brigitte Fassbaender in dit repertoire, maar ze gaat fantastisch met tekst en noten om. En de moeilijke climax van 'Um Mitternacht' bouwt Coote fraai op, daarbij voorbeeldig gedragen door het NedPhO en Albrecht. De klank die Albrecht aan het orkest ontlokt is zeer transparant en zinderend. De cd werd opgenomen in de thuisbasis, de NedPhO-Koepel in Amsterdam. Die klinkt hier voorbeeldig, dus ook hulde aan de opnameleiders.