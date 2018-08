Tragiek genoeg, maar de emotie blijft uit bij de echtelieden in 'Blind Date'

Je moet twee keer kijken, maar ze zijn het echt. De bekende acteurs Katja Schuurman en Thijs Römer wijzen het publiek in een ouvreusepakje voor aanvang van 'Blind Date' naar hun plaatsen. "Gaat u zitten, meneer; zevende rij stoel negentien." Het leidt de aandacht van hun BN'er-schap af naar waar het om gaat in dit toneelstuk: de fragiele scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid. Zo'n prelude staat als een huis.

De theateradaptatie van Theo van Goghs gelijknamige film uit 1996, destijds goed voor drie Gouden Kalveren, bestaat uit meer van zulke dubbele bodems. De personages uit het stuk zijn ex-geliefden, die worden gespeeld door acteurs die in het echt ook ex-geliefden zijn; Schuurman en Römer hebben elkaar op de set van de Theo van Gogh-serie 'Medea' leren kennen.

Je zou verwachten dat persoonlijke parallellen een extra dimensie geven aan het drama, daar is in de voor­pu­bli­ci­teit grif op ingezet

Blind Date gaat over illusies en de onmacht om de werkelijkheid onder ogen te zien. Een schitterend gegeven waarmee je menselijke tragiek tot kookpunt kunt brengen. Stof daarvoor biedt het verhaal genoeg: Schuurman en Römer spelen een echtpaar wiens dochtertje is overleden. Alleen via contactadvertenties kunnen ze elkaar nog naderen, in een café voor een illusionaire blind date. In de rollenspellen die eruit volgen spuien ze als personages de woede, verdriet, twijfel en de eenzaamheid, die ze anders bedekt zouden laten. Geregeld vallen ze uit hun rol, wat de pijn des te bijtender maakt.