Toverkunst van Zoro Feigl

Aan een lange horizontale ronddraaiende stang hangen zeven rubberen hoepels. Die bewegen tamelijk onvoorspelbaar van links naar rechts over de stang, maar één hoepel, de kleinste, 'ontsnapt' steeds aan de groep. Als een gek duikelt het kleintje telkens tussen de grotere hoepels door, die langzamer bewegen. Om vervolgens naar het lijkt weer tot de orde te worden geroepen door de volwassen exemplaren.

Lees verder na de advertentie

Bezoekers vinden het leuk om te zien hoe die kleine er steeds vandoor gaat. Ze vinden het zo'n lekker eigenwijs ding met een eigen willetje. Josien Beltman, conservator

'Hoop' (Engels voor hoepel) is de publiekslieveling van de tentoonstelling 'Ik speel, dus ik ben' over bewegende kunst in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. "Bezoekers vinden het leuk om te zien hoe die kleine er steeds vandoor gaat. Ze vinden het zo'n lekker eigenwijs ding met een eigen willetje", zegt conservator moderne en hedendaagse kunst Josien Beltman. Het is haar opgevallen dat mensen geneigd zijn menselijke gevoelens op de hoepels te projecteren.