Touren met de band is vooral veel afzien

De douanier bladert door het stapeltje paspoorten. Mag een collega even achterin de bus kijken? Natuurlijk. De deuren gaan open, wachtend voor de slagbomen, voordat we de boot naar Hull op mogen. Wat ligt er achterin? Instrumenten, meneer. Versterkers. Een drumstel. Wat gaan jullie daarmee doen in Engeland? Een tourtje, meneer, 27 shows, in 31 dagen, beantwoordt gitarist Boris de Klerk, gespeeld blasé. De douanier lijkt onder de indruk. Tjemig, hoe houden jullie dat vol?

"Nou, dankzij al die cocaïne die we achterin hebben liggen", zegt Boris met uitgestreken gezicht. Het is even stil. Daarna grijnst de douanier en geeft de paspoorten terug - veel plezier jongens.

Ah, de romantiek van het touren. Jongensdroom par excellence. Wat is er nu leuker dan een paar weken met je vrienden in een busje Europa door? Vijf weken lang trekt de Amsterdamse indierockband Canshaker Pi door Europa. Geen gezeur of sleur maar een eindeloze roadtrip, elke dag een andere stad, een ander publiek, elke avond gretig doen waar je goed in bent. Spelen, spelen, spelen. Drank. Misschien wel drugs. Seks, met een beetje geluk. En sowieso rock 'n roll.

Maar hoezeer het tourleven ook tot de verbeelding spreekt - de werkelijkheid is zo weerbarstig als de slaapbanken waarop wordt geslapen, blijkt na twee dagen met de band op pad geweest te zijn.

Weten ze zelf ook wel: "Het voelt nu alsof ik op vakantie ga, maar volgens mij wordt het dodelijk vermoeiend en keihard werken", zegt de lange drummer Nick Bolland (21) terwijl hij in Amsterdam in het blauwe huurbusje stapt. Het ruikt nog fris. Dat zal spoedig veranderen.

Grappenmaker

Boris de Klerk (19) gaat voorin, de roodharige grappenmaker van het stel. Ook mee is de bedachtzame bassist Ruben van Weegberg (20). Zanger/gitarist Willem Smit (21) - het dromerige type - zien we in Engeland. Hechte vrienden. Het is de eerste buitenlandse tour voor de band, de vier zijn nog nooit zo lang van huis geweest. Achter het stuur designated driver en manager Thomas Bruining (34), die de eerste tien dagen alles in goede banen moet leiden - langer mocht niet van z'n gezin. Toen de verslaggever vroeg of hij een avondje kon komen invliegen, mailde hij prompt terug: Waarom rij je niet mee? Met de nachtboot naar Hull, door Engeland rijden. Lachen.

Een jaar geleden prijkte boven een interview met de band de kop 'Canshaker Pi is te cool voor Nederland'. Dat was wat overdreven, dat vinden ze niet écht, maar als je in Nederland op festivals als Lowlands en Best Kept Secret hebt gespeeld en de meeste zaaltjes hebt gezien, dan nadert rap het plafond voor een rammelrockband als zij. Gelukkig is de wereld groter dan Nederland.

First stop: Manchester. Na Londen via Parijs en Lyon door naar Bologna, Milaan, wat shows in Oost-Europa, en dan door Duitsland terug naar Amsterdam. De band wordt op sleeptouw genomen door de Amerikaan Spiral Stairs, één van de oprichters van de roemruchte nineties-grungeband Pavement. Hun geluidsman bleek een wederzijdse vriend die nog wel een goed voorprogramma voor de Amerikanen wist. De eerste nacht wordt op zee doorgebracht, voornamelijk drinkend, het schommelen van het schip went snel. Ruben kijkt verdwaasd over de lege dansvloer, waar een verveeld coverbandje staat te spelen en neonlichten overheen glijden. De stoeltjes zitten vol met veelal zwijgende vrachtwagenchauffeurs. Doodgeslagen pints torenen op tafeltjes. Net een David Lynch-film, merkt Ruben op. Surrealistisch.

Iemand schuifelt voorbij, zingend de toiletten in.

Er is haast geen betere plek te bedenken om een eurotour af te trappen dan Manchester

De volgende ochtend, enigszins licht in het hoofd, spreken ze bij de koffie de tour door. Ze zoeken nog een logeeradres in Turijn. München wordt lastig vanwege het Oktoberfest, maar Nick kent daar nog iemand die hij een berichtje zal sturen. "Waar spelen we in Gent eigenlijk? In een oude bibliotheek? Ah, dan moeten we dus heel stil spelen" gniffelt Boris.

Dan: gebalde vuisten wanneer Bruining van zijn telefoon een gloeiende blogpost over hun single 'Indie Academy' opleest. Even later blijkt het nummer te zijn gedraaid op een Brits internetradiostation. Maar een appje van platenlabel Excelsior brengt de echte klapper: de single is door Spotify bovenaan hun Feelgood Indie-playlist gezet. Met 170.000 volgers. Daar doe je het voor. Want deze tour staat niet op zichzelf, vertelt Bruining. Er is niet voor niets drie weken van tevoren een nieuwe single gelanceerd. Er is niet voor niets speciaal een Londens PR-bureau ingeschakeld. Noem het de integrale ketenbenadering voor rockbands. En die werkt.

Als we de boot afrijden, baden de krakkemikkige grijsbruin-bakstenen arbeidershuisjes van Hull in het ochtendgloren. Het is nog twee uur naar Manchester, onderweg moet natuurlijk een full english breakfast naar binnengewerkt. Halifax, even voorbij Leeds, klinkt exotisch genoeg. Wanneer Bruining de M62 afstuurt ('waarom haalt iedereen hier rechts in?') rijst het stadje mooi tussen de glooiend groene heuvels van West-Yorkshire. Het korte nachtje verpest het humeur geenszins. Lachen om Boris' imitaties van Ronnie Flex. Filosoferen over het nut van clip-on-zonnebrillen. Discussiëren over shepherd's pie aan het ontbijt. Jongensgevoel verpakt in een busje.

