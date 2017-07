Tour-de-Fransje spelen

De massasprint is een van de meest intrigerende onderdelen van het wielrennen. Het peloton renners rijdt dik 200 kilometer en bloc, sommigen vinden dat oersaai, en dan -eindelijk! - als de laatste kilometers zich aandienen, slaat de kudde op hol, met als richtpunt een verderop over de weg getrokken witte streep, ergens in een dorp of stad.

Lees verder na de advertentie

Sprinten is bij uitstek een prachtig onderwerp om langdurig met renners over te spreken

Over die kunst van het sprinten schreef journalist Martin Bons een boek. Bons, in het dagelijks leven redacteur van het radioprogramma 'Met het oog op morgen', bracht eerder al 'De kunst van het dalen' en 'De weg omhoog' uit, respectievelijk over het afdalen en het beklimmen van een berg op een racefiets. Volgens zijn uitgeverij is Bons een 'fanatieke recreant' op de fiets.

In zijn nieuwe boek serveert Bons eindeloos veel anekdotes en wetenswaardigheden over het vak van sprinter. Hij sprak oud-renners als Danny Nelissen en Jean Paul van Poppel. Keek massasprints terug. Ploos talloze naslagwerken uit. Las de autobiografieën van topsprinters als Robbie McEwen en Tom Boonen en hij leende uit boeken anekdotes en voorvallen en raadpleegde lange interviews met renners.

In de achterhoede Sprinten is bij uitstek een prachtig onderwerp om langdurig met renners over te spreken. Hoe sneller de tijd vervliegt - de renners tikken met gemak de 65 kilometer per uur aan als ze richting de finish stuiven - hoe trager het schouwspel zich voor de renner zelf lijkt af te spelen. Die snelheid op de fiets, de concentratie die het vereist en de sinds jaren benodigde, minutieuze voorbereiding zorgen ervoor dat de sprinters en de helpers uit de 'treintjes' vaak prachtig en gedetailleerd kunnen vertellen hoe ze hun vak uitoefenen. Bons gaat als een zot trainen om het in de tiende editie er beter vanaf te brengen Bons' boek heeft een tweede rode draad. Hij is organisator van een jaarlijkse wedstrijd voor zijn NOS-collega's en omdat Bons sprint als 'een strijkijzer' (waarom dat een staande uitdrukking is geworden in het wielerlexicon en wat het betekent maakt Bons helaas niet duidelijk) finisht hij altijd in de achterhoede. Dat moet anders. Bons gaat als een zot trainen om het in de tiende editie er beter vanaf te brengen. Van die voorbereiding en van het verloop van de koers die hij fietst, houdt hij de lezer nauwgezet op de hoogte.

Wielerfan Al snel komt het fenomeen om de hoek kijken dat je vaker aantreft bij amateurfietsers, die op recreatieve wijze de lanen en paden in steeds groteren getale bevolken, namelijk: het Tour-de-Fransje spelen. De recreatieve wielrenner gaat zich vereenzelvigen met de renners uit het peloton. Dat levert vaak hilarische taferelen op in het echte leven en in boeken ga je op twee gedachten hinken. Enerzijds verduidelijkt het soms een beetje, maar de balans slaat vaker door en het krijgt dan hooguit iets aandoenlijks. Alsof de vingerverver na een opgediend citaat van Mondriaan zelf zegt: 'Dat heb ik nou ook altijd als ik achter mijn ezel ga zitten'. In 'De kunst van het sprinten' zegt Mark Cavendish, volgens Bons de beste sprinter ooit: 'Ik train mijn hersens door sudoku en legpuzzels te doen. Daardoor blijf ik nadenken en richt ik me op het proces in plaats van het resultaat.' Bons schrijft daarna: 'Een goed advies. Ik ben ook bezig met het proces.' Laten we het erop houden dat het de onbeholpenheid van de wielerfan is die hier uiting geeft aan zijn liefde. Helaas wordt het na verloop van tijd tamelijk hinderlijk en ga je toch denken wat die recreantenkoers van 31 kilometer op een circuitje in Spaarndam te maken heeft met de sprint-etappes in de grote wielerrondes. Het antwoord: bar weinig. De kunst van het sprinten - Martin Bons. Uitgeverij: Thomas Rap. Prijs: 18,99

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.