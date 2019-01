Toto speelt voor altijd in de Namibische woestijn

Nee, kunst in de openbare ruimte.

En wat voor kunst. De Namibisch-Duitse kunstenaar Max Siedentopf zette onlangs in de Namibwoestijn in zijn geboorteland de installatie ‘Toto Forever’ neer. Zes luidsprekers, op witte sokkels, waaruit het nummer ‘Africa’ van Toto schalt. Op repeat. De precieze locatie houdt de kunstenaar geheim.

De wereldhit van Toto werd lange tijd gezien als een ietwat suf relikwie uit de softrock van begin jaren tachtig. Maar de afgelopen jaren maakt de hit een heropleving door onder millennials, onder andere als half-ironische meezinger op feestjes. Op Spotify verdubbelde het aantal streams vorig jaar ten opzichte van het jaar ervoor. In de Top 2000 is het nummer al een decennium aan een opmars bezig, die dit jaar zelfs in een toptien-notering uitmondde.

Maar ook als deze golf van populariteit op een gegeven moment weer voorbij is, zal Toto in de woestijn door blijven spelen. De installatie werkt namelijk op zonne-energie, en zal dus in principe nooit zonder stroom komen te zitten.

Hoewel, voor altijd? Siedentopf heeft zo robuust mogelijke materialen gebruikt, en hoopt dat zijn werk zo lang mogelijk standhoudt tegen de elementen. Maar hij verwacht dat het kunstwerk uiteindelijk door het zand wordt bedolven.

Je zal een archeoloog zijn in het jaar 3256, die al maandenlang vruchteloos opgravingen doet in het gebied dat ooit Namibië heette, en dan eindelijk op iets hards stuit...

