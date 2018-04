Topfagottist Bram van Sambeek speelt zowel Vivaldi als rockmuziek

Tot bloedens toe speelt Bram van Sambeek (1980) fagot. Hij zoekt de uitersten op om verder te komen op zijn instrument. Dat is niet onopgemerkt gebleven: met zijn recente cd heeft Van Sambeek de BBC Music Magazine Award gewonnen in de categorie 'concert', een ereprijs van een gerenommeerd vakblad. Deze koppeling met de BBC staat niet verkeerd op je cv.

Samen met het Lahti Symphony Orchestra voert Van Sambeek op zijn cd muziek uit van de hedendaagse Finse componisten Kalevi Aho en Sebastian Fagerlund - de laatste schreef zijn concert 'Mana' speciaal voor de Nederlandse fagottist.

Wat betekent deze prijs voor je?

"Ik ben erg blij en ook verrast. Ik vind het bijzonder dat ik erkenning krijg voor iets wat niet iedereen voor de gezelligheid opzet, dat deze nieuwe muziek, die vooral geschikt is voor de live-ervaring, kan concurreren met het ijzeren fagotrepertoire van Mozart en Vivaldi. Ik hoop dat dit een aanzet is voor meer samenwerking met componisten die bereid zijn om de fagot, toch niet een geijkt soloinstrument, opnieuw uit te dagen."

Van Sambeek, inventief tot en met, heeft al meerdere prijzen op zak. De BBC-prijs is een uitvloeisel van zijn inspanningen als zelfstandig ondernemer. Na bijna tien jaar als solofagottist te hebben gespeeld in het Rotterdams Philharmonisch Orkest koos de musicus ervoor om ruimte te maken voor eigen, diverse projecten: als solist of met zijn rockband O.R.B.I. (Oscillating Revenge Of The Background Instruments). Af en toe schuift hij aan bij de Chamber Music Society Two in New York.

Waarom koos je voor de cd juist deze componisten?

"Aho componeert aantrekkelijk voor de fagot. Bijna altijd wordt mijn instrument weggespeeld, overstemd door het orkest. Niet bij Aho, hij maakt het grote gebaar en schrijft symfonisch, maar de orkestrale instrumentatie staat in dienst van de fagot. De kleurenrijkdom ervan komt optimaal tot zijn recht.

"Fagerlund heeft mij technisch enorm uitgedaagd. Nu ik zijn concert kan spelen, heb ik mijn eigen vaardigheid naar een hoger plan getild. De fagottist staat als een bezweerder voor het orkest, heel magisch. Fagerlund heeft mijn muzikale interesses opgepikt en is daarmee aan het werk gegaan. Hij belde niet iedere week op om te vragen: kun je deze triller ook spelen? Wel stelde hij mij in het eindresultaat voor de uitdaging om me zijn grensverleggende muziek eigen te maken."

Zeg je hiermee Mozart en Vivaldi vaarwel?

"Zeker niet. Ik krijg juist de kriebels na zo'n project om weer een van de negenendertig Vivaldiconcerten te gaan studeren. Met mijn rockband O.R.B.I. werken we toe naar een nieuwe cd, heel extreem: grunting en growling vertalen naar de fagot. Na zulk soort projecten verlang ik naar de hemelse Mozart."