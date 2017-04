Topactrices schitteren in Californische vrouwensoap

Waarom gaat het altijd over Nicole Kidmans voorhoofd, waarom schrijven we niet vaker over haar formidabele acteertalent, verzuchtte The Huffington Post vorige week. Het online platform wijdde een profiel aan de actrice naar aanleiding van haar optreden in 'Big Little Lies', HBO's nieuwste dramaserie die er in slaagt om toch wat sleets Californisch vrouwenleed als nieuw op te dienen. Veel, zo niet alles, dankt Big Little Lies daarbij aan de topactrices, naast Kidman ook Reese Witherspoon, Shailene Woodley ('The Fault in Our Stars') en David Lynch-veteraan Laura Dern.

Dit is het zonnige Californië van de rijken waar vier school­plein­moe­ders heel hard proberen de schijn op te houden, tot er doden vallen

Big Little Lies lijkt eerst 'Desperate Housewives' all over again, maar dan in een weelderiger setting, in Monterey, het Californische stadje met 'het grootste aquarium ter wereld', waar in deze serie ieder huis een kookeiland heeft waarachter je door een weids raam over de oceaan uitkijkt. De vrouwen doen aan yoga of iets artistieks bij het plaatselijke toneel en in de Amerikaanse sleeën waarin de kinderen naar school worden gebracht, klinkt de muziek van Fleetwood Mac en Neil Young.

Dat lijk ligt er ook meteen al, in de openingsscène, maar wie het slachtoffer is en wie de belangrijkste verdachte, krijgen we dan nog niet te zien, alleen de zwaailichten van de politiewagens. In flashbacks maken we kennis met Madeleine, Celeste, Jane en Renate: vrouwen in series komen altijd in vieren. Net als in eerdere successeries als Desperate Housewives, 'Sex and the City', en 'Girls' vertegenwoordigt ook dit viertal vier types. De bemoeizuchtige kletskous Madeleine (Witherspoon), mysterieuze, sensuele Celeste (Kidman), stoere, onafhankelijke nieuwkomer Jane (Wooley) en bitchy carrièrevrouw Renata (Dern). De laatste krijgt het - in een geweldige en pijnlijke scène - aan de stok met de anderen als op de eerste schooldag haar dochtertje gepijnigd blijkt te zijn door een klasgenootje.

Zulke spannende scènes zitten er meer in Big Little Lies. In zeven afleveringen trekken we van het gepeste meisje naar het lijk op het bal een paar maanden later, waarbij onderweg de maskers worden weggetrokken. Schrijver David E. Kelley ('Ally McBeal') en regisseur Jean- Marc Valléé ('Wild') baseerden de serie op een bestseller van Liane Moriarty. De verfilmers schuwen lyrische opnames van strand, golven en haren niet, maar uitgekiend blijft het. Zeker Kidman en Alexander Skarsgard krijgen je op het puntje van je stoel als na de zoveelste geweldsuitbarsting dit glamourkoppel toch maar een therapeut opzoekt. Kidman liet in films als 'Eyes Wide Shut' en 'Rabbit Hole' lang geleden al zien goed uit de voeten te kunnen met intense, subtiel verhullende én onthullende therapiesessies. Nog steeds dus, ook met een glad voorhoofd.

Te zien op het digitale kanaal Movies & Series, van Ziggo.

