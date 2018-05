Tom Wolfe, de grondlegger van ‘New Journalism’, is overleden

De pionier van de spannende reportagestijl uit de jaren zestig en zeventig, ‘New Journalism’, is 88 jaar geworden.

Zijn aanpak van ‘verhalende journalistiek’ sprak tot de verbeelding en kreeg navolging in binnen- en buitenland. Nederlandse journalisten worden anno 2018 nog altijd op cursus gestuurd om de fijne kneepjes ervan te leren: kies duidelijke hoofdpersonen, vertel vanuit wisselend perspectief, breng scènes en dialogen levendig in beeld en doorspek je verhaal met invoelbare details. Zo houd je de aandacht van de lezer gegarandeerd vast.

Wolfe’s doorbraak, in 1963, was eigenlijk toeval. Dankzij een maandenlange staking bij de krant waar hij werkte, kon hij voor het tijdschrift Esquire een achtergrondreportage schrijven. Hij bezocht in Californië een bijeenkomst van jonge auto-ontwerpers, maar het schrijven vlotte niet. Stuur je uitgewerkte aantekeningen maar op, zei de toenmalige hoofdredacteur, dan maken wij er wel wat van. Wolfe ging er een nacht voor zitten en had ’s morgens 49 pagina’s: een gewaagd relaas vol rake observaties, ironische humor en barokke verbale lenigheid. De stijlfiguren, zelfverzonnen woorden en uitroeptekens spatten ervan af. Het werd een hit.

Uiteenlopende werelden

In zijn ogen was het verbijsterend dat geen enkele eigentijdse auteur een meeslepende roman had geschreven over New York City. Dus deed hij het zelf: ‘The Bonfire of Vanities’ (1987). Deze roman, in het Nederlands uitgebracht als ‘Het vreugdevuur der ijdelheden’, is een veelgeprezen satire over ambitie, racisme, sociale klassen, politiek en hebzucht in het New Yorkse zakencentrum van de jaren ’80. Het boek werd verfilmd door Brian De Palma met in de hoofdrollen Tom Hanks, Bruce Willis en Melanie Griffith. Na dit internationale succes publiceerde Wolfe onder meer nog ‘In alles een man’ en ‘Ik ben Charlotte Simmons’.

Wolfe mengde zich onder zeer uiteenlopende groepen, die hij vervolgens in zijn zeer realistische publicaties beschreef. In 1966 ging hij mee op een bus vol hippies die zich te buiten gingen aan LSD. Later drong hij ook door tot de wereld van de piloten en astronauten, om het moderne Amerikaanse heldendom te vatten.

Nonfictie en journalistiek hebben volgens Wolfe één essentiële eigenschap op fictie voor: het is allemaal echt gebeurd. Dat maakt het extra spannend. “Niets prikkelt de fantasie meer dan waargebeurde feiten”, zei Wolfe in 1999. “Of zoals het gezegde luidt: ‘Zoiets verzin je niet’.”

