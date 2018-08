Tom Egbers: Ik ben geschrokken van de bittere armoede in Engeland

Zijn ogen glimmen. Zoevend door het ruige landschap mijmert journalist en tv-presentator Tom Egbers over de zomers in zijn jeugd, toen hij samen met zijn ouders en broer steevast Het Kanaal overstak. Het logge schip, de geuren, zijn moeder die steeds het dek op rende om de horizon af te speuren. Waren de krijtrotsen van Dover al in zicht?

Egbers (60) voelt zich verbonden met Engeland. Door zijn aderen stroomt Brits bloed, zijn Engelse moeder ontmoette vader Egbers op een schoolreis door Nederland. Hij houdt van het land, voelt zich er thuis. Aan die jaarlijkse vakanties naar de bed & breakfast van zijn grootmoeder kleven warme herinneringen.

De Britten willen graag vooruit, ze houden van hun land, maar ze weten niet waar te beginnen

Maar het Engeland van zijn moeder, bestaat dat eigenlijk nog wel? De brexit deed Egbers twijfelen. In 'Toms Engeland', een zesdelige tv-serie die de NTR vanaf vanavond uitzendt op NPO 2, trekt hij in totaal anderhalve maand van grens tot grens om zijn beeld van het land op te poetsen.

"Het programma is een poging te laten zien in welke staat het land verkeert", legt Egbers uit. "Wat betekent de brexit voor de Britten? Met zowel voor- als tegenstanders heb ik daarover van gedachten gewisseld. Niet om een politiek doorwrochte of sociaal-economische serie te maken, nee, 'Toms Engeland' bestaat uit de verhalen van echte Britten over het leven in Engeland."

Zo spreekt Egbers met een dochter van mijnwerkers, portretteert hij een boer die op vluchtelingen jaagt en prikt hij een vorkje met de Duchess of Rutland. En om uit te pluizen hoe de taal en humor zich aanpassen aan het veranderende Engeland, boomt hij met pro-brexitkomiek Geoff Norcott over zijn grappen.

Het bestaan daar kan ver­schrik­ke­lijk hard zijn. Van de bittere armoede ben ik geschrokken

Volgens de presentator is hij niet de enige die een verkeerd beeld heeft van de overburen. "Hier in Nederland krijgen we de Big Ben te zien, de Boat Race, mooie Engelse landgoederen. De problemen waarmee een groot deel van de Britse bevolking kampt, kennen we amper. Het bestaan daar kan verschrikkelijk hard zijn. Van de bittere armoede ben ik geschrokken. In een rijk land als Engeland kun je de armoede op plekken letterlijk ruiken."

In Benchill, een straatarme buitenwijk van Manchester, ontmoette Egbers een jongen die al jarenlang ontheemd is. "In eerste instantie wilde hij niets vertellen, maar uiteindelijk liep hij helemaal leeg. Zijn levensverhaal heeft diepe indruk op me gemaakt. Net als mijn bezoek aan Blackpool, het vroegere Saint-Tropez van Engeland, dat nu totaal vergane glorie is. De Britten willen graag vooruit, ze houden van hun land, maar ze weten niet waar te beginnen."

Naast nieuwe mensen, zoekt Egbers ook oude bekenden op. Hij spreekt af met zijn jonge neef Alex en gaat langs bij het graf van zijn betovergrootmoeder. De presentator weet op overtuigende wijze zijn persoonlijke zoektocht te vervlechten met een journalistieke schets van het land van zijn moeder.

De Britse tak van mijn familie is verscheurd over de brexit, met aan de ene kant pro's en de andere kant contra's

Heeft het maken van de serie Egbers' gevoel ten opzichte van Engeland veranderd? Nee, zegt hij stellig. "Het blijft mijn tweede thuis, daar kan een armzalige politieke beslissing niets aan veranderen. De brexit past ook bij het eiland. Ze willen niet bij Europa horen, hebben niet zo veel belangstelling voor het continent. Toch kunnen ze niet zonder ons, daar komen ze nog wel achter."

Hij betreurt de afsplitsing. "De Britse tak van mijn familie is verscheurd, met aan de ene kant pro's en de andere kant contra's. En voor mijzelf voelt het als een afwijzing. Ik hoor er toch ook bij? Als Engeland tegen Nederland voetbalt, ben ik voor Nederland, maar ik voel me zeker ook Brits."

'Toms Engeland' heeft dat sentiment aangewakkerd. "Deze serie smaakt absoluut naar meer. Als de brexit daadwerkelijk een feit is, zou ik bijvoorbeeld graag naar de grens tussen Ierland en Noord-Ierland reizen om te verkennen hoe het dan met die regio verder moet."

En om te zoeken naar het huis van zijn voorouders, voegt hij vlug toe. In het tv-programma 'Verborgen Verleden' ontdekte Egbers twee jaar geleden dat zijn familie oorspronkelijk uit County Mayo in Ierland komt. "De streek weet ik, nu de plek nog."

Toms Engeland is vanaf vandaag te zien, om 21.10 uur op NPO 2.