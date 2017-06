Tolkiens meest dierbare werk ligt eindelijk in de winkel

Zijn zoon, de inmiddels 92-jarige Christopher Tolkien, heeft het boek geredigeerd. Hiervoor gebruikte hij drie verschillende versies die Tolkien door de jaren heen schreef. Het verhaal speelt zich af vóór Tolkiens succesvolle ‘In de ban van de ring’. Van dat boek, in 1954 verschenen, zijn wereldwijd meer dan 150 miljoen exemplaren verkocht.

'Beren en Lúthien' gaat over de onmogelijke liefde tussen de beide titelfiguren. Beren is een sterfelijke man, terwijl Lúthien een onsterfelijke elf is. De vader van Lúthien verzet zich fel tegen hun huwelijk.

Het is niet voor het eerste dat er postuum verhalen van de in 1973 overleden Tolkien wordt uitgebracht. Eerder redigeerde Christopher bijvoorbeeld al 'De Silmarillion' in 1977 en 'De Kinderen van Hurin' in 2007.

Hoewel Tolkien over veel personages heeft geschreven, zijn Beren en Luthién hem extra dierbaar. Er wordt weleens gesuggereerd dat hun verhaal deels autobiografisch is. Als 16-jarige kreeg Tolkien namelijk zelf ook te maken met een onmogelijke liefde. Hij werd verliefd op de 19-jarige Edith en wilde met haar trouwen, maar zijn voogd stond dat vanwege het leeftijdsverschil niet toe.

Onmogelijke liefde

Uiteindelijk trouwden de twee toen Tolkien 24 was, een paar maanden voordat hij naar de Somme zou worden uitgezonden. Na hun dood werden Tolkien en zijn vrouw samen begraven op het Wolvercote cemetery in Oxford. Op hun graf staan de namen van Beren en Luthién gegraveerd.

Tolkiens zoon Christopher bracht meerdere boeken uit na de dood van zijn vader, maar gaf aan dat dit verhaal ook hem erg dierbaar is. "Dit verhaal heb ik gekozen als een in memoriam omdat het altijd sterk aanwezig is geweest in mijn leven”, schrijft hij in de inleiding. Dit boek is gezien zijn leeftijd waarschijnlijk ook meteen het laatste boek dat hij uit zal brengen, schrijft hij.

De illustraties in het boek zijn gemaakt door Alan Lee die dat eerder deed voor Tolkiens 'In de ban van de Ring'. Hij werkte ook mee aan Peter Jacksons verfilming van de boeken. Voor het derde deel in de trilogie, 'The Lord of the Rings: The Return of the King', won Lee een Oscar.



De Nederlandse fans van Tolkien moeten het voorlopig nog even doen met de Engelstalige versie. De vertaling van het boek ligt naar verwachting in augustus in de winkel.