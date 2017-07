Toernooi en tournee blijken zich goed te lenen voor spelfouten

In kranten tref je zulke foute spellingen eveneens geregeld aan. Zo had Trouw het in mei nog over de 'Dangerous Woman toernee' van Ariane Grande.

Het Franse woord tournée is afgeleid van het werkwoord tourner (draaien)

Dat de spelling van beide woorden soms moeilijkheden oplevert, komt doordat het eerste deel van tournee en toernooi hetzelfde klinkt. Het Nederlands heeft beide woorden overgenomen uit het Frans. Toernooi (wedstrijd) werd in de 13de eeuw, toen er nog steekspelen voor ridders werden georganiseerd, ontleend aan to(u)rnoi. Dat woord is een afleiding van het werkwoord tournoyer, dat in de Middeleeuwen rondjes rijden met een paard en later deelnemen aan een steekspel betekende.

Sinds de 19de eeuw wordt toernooi in onze taal ook toegepast op andere wedstrijden (schaaktoernooien e.d.). Tournee, aanvankelijk in de spelling tournée, werd aan het begin van de 19de eeuw overgenomen uit het Frans. Net als in die taal werd en wordt het woord gebruikt ter aanduiding van een rondreis, met name van artiesten langs de theaters.

Het Franse woord tournée is afgeleid van het werkwoord tourner (draaien), dat op zijn beurt, net als het werkwoord tournoyer waar toernooi van afgeleid is, terug te voeren is op het Latijnse werkwoord tornare (draaien). Dat de oe-klank in tournee anders gespeld wordt dan in toernooi komt doordat tournee nog wel en toernooi niet meer zo sterk als leenwoord wordt ervaren.

