Toen pornografisch plezier in New York big business werd

Er spoelt een ware golf van nostalgie naar de zeventiger jaren over Amerikaanse scenaristen, serie-bedenkers en televisiemakers. Na het tegenvallende 'Vinyl' (over het New Yorkse muziekleven) en het mooie, gedegen 'Mindhunter' (over het beginnende onderzoek naar de psychologie van seriemoordenaars), is er nu 'The Deuce' over de opkomst van de porno-industrie rondom 42nd Street en Time Square. Dat rechthoekige gebied in New York, waar Broadway zich diagonaal doorheen snijdt, heet in de volksmond the deuce.

Lees verder na de advertentie

Tekst gaat verder onder de video

Zoals dat in Mindhunter ook al zo goed gedaan was, worden de feel en de look van de jaren zeventig in The Deuce nagenoeg perfect opgeroepen. Het beeld vult zich met van die oude, grote Amerikaanse auto's (die hier heel toepasselijk snollebakken kunnen worden genoemd), waarin zwarte pooiers vol blingbling rondhangen, wachtend op de voor hen werkende straathoeren. De straten rond die 42ste zien er bepaald niet uit (zoals nu) om door een ringetje te halen. Er dwarrelt enorm veel zwerfvuil tussen de aftandse en vervallen gebouwen, en de ietwat vale kleuren van de gefilmde beelden maken het plaatje compleet. Hulde aan het team dat zorg droeg voor production design, art direction en set decoration. Het ziet er werkelijk gelikt smoezelig uit.

Gedurende de serie volgen we de hoeren die vanwege po­li­tie-op­tre­den langzaamaan van buiten naar binnen verhuizen

In de acht afleveringen van deze HBO Original Series worden in een mozaïekvertelling de levens gevolgd van bewoners en werkenden in the deuce. Pooiers, barmannen, hoeren, homo's, seksshop-eigenaren, (corrupte) politieagenten, maffia-mannetjes en journalisten. Geen van hen is alleen maar goed of slecht, allen gevangen in hun eigen 'rol'. Barman Vincent Martino en hoer-zonder-pooier Candy komen bovendrijven als hardwerkende, slimme personages met het hart op de goede plek. Ze worden met verve gespeeld door James Franco en Maggie Gyllenhaal, beiden ook als producers én regisseurs aan de serie verbonden. Dat goeiige van Vincent wordt mooi afgezet tegen het wat ranzige en foute karakter van zijn tweelingbroer Frankie, ook (knap) gespeeld door Franco.