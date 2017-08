Toen Elvis overleed, was ik in Lloret de Mar

Een ongelijke strijd die niettemin in jouw voordeel wordt beslist, want het is niet de bedoeling dat je antwoordt 'Ik zag de vliegtuigen in de Twin Towers vliegen' of' 'ik hoorde dat John Lennon in New York op straat door een gek was doodgeschoten' maar 'Ik zat op de wc' of 'Ik speelde net een potje patience'. De grote gebeurtenissen op aarde markeren als het ware je eigen leven. Dus waar was ik toen Elvis overleed, 16 augustus 1977, morgen veertig jaar geleden? Het juiste antwoord luidt: ik bevond mij in Lloret de Mar, samen met mijn vrienden Piet en Wepke.

Hoezo dood?

Lloret de Mar is een plek waar ik inmiddels niet dood gevonden wil worden maar kennelijk was het toen anders. Onze hormonen stuwden ons richting leeftijdsgenoten, vooral vrouwelijke, die wij in dat Spaanse badplaatsje dachten op te pikken, ik zeg het maar zoals het is. Het werd helemaal niks, daar op die camping waar 's nachts niemand een oog dichtdeed vanwege de discogeluiden en er zat ook nog een of andere idioot de hele tijd trompet te spelen. De volgende ochtend lazen we doorwaakt een krant (wederom eerlijk zijn, de Telegraaf) waarin het stond: 'Elvis overleden'. Ik was helemaal niet van de Elvis-gemeente, dat was een vadsige Las Vegas-ster geworden met foute bakkebaarden, maar toch was ik geschokt. Hoezo dood?

Soms is het nieuws groter dan je jezelf hebt voorgenomen dat het moet zijn. Ik ben later zelfs nog eens in Graceland geweest om het Elvis-imperium nader te bestuderen. Mijn muziek was Schubert, Brahms, maar niettemin, ik zag het graf van Elvis' broertje Aaron, en zijn oude tante die op de pergola in een schommelstoel zat te schommelen. Door zijn dood leefde Elvis ineens op, ook voor mij, of ik er nou van hield of niet.

Elvis was een vadsige Las Vegas-ster geworden, maar toch was ik geschokt

Enfin, ik was op 16.8.1977 dus in Lloret de Mar, beslist een van mijn mindere vakanties maar ik zal 'm vanwege het doodsbericht nooit meer vergeten. En zo is het wereldnieuws er niet vanwege zichzelf maar vanwege jou: waar was je? 'Waar was ik toen en toen' mag deze maand liefst twee keer, niet alleen Elvis veertig jaar dood maar ook nog eens Prinses Diana twintig. Welnu, in 1997 was ik, nogal wiedes, twintig jaar ouder dan bij Elvis' verscheiden, en op de ochtend van 31 augustus dat jaar bevond ik mij thuis, koffiedrinkend met mijn toenmalige geliefde, die ik ondanks het vergeefse baltsgedrag in Lloret in de tussentijd toch had weten op te pikken. Wat een spektakel was dat, koffie gezet, geroerd, suiker in gegooid en op de bank opgedronken, kun je het je voorstellen?! En toch herinner ik het me als de dag van gisteren. Heel even stond de wereld stil.

Grote doden en rampspoeden, Kennedy vermoord, de moord op Lennon, 9/11, Diana's dood, het zijn de universele statiën van de mensheid, momenten waarop de wereldgeschiedenis gek genoeg ook een punctie neemt uit jouw bestaan. Het bewijs dat je er ook was: 'k Stond erbij en ik keek ernaar.