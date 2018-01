Toch openhartigheid in deel 2 van ‘Kijken in de ziel: Premiers’

Het waren de insiders-weetjes die deel 1 vorige week van Coen Verbraaks tweeluik ‘Kijken in de ziel: Premiers’ de moeite waard maakten. Want van een kijkje in de ziel was geen sprake. Alleen Dries van Agt (CDA, 1977-1982) kwam los en gaf bijvoorbeeld zijn ongezouten mening over ‘topnationalist’ Buma in het CDA. Maar Van Agt heeft niets te verliezen. “Als je 86 bent, lig je eruit man”, grapt hij licht spijtig.

Alleen Balkenende heeft nog steeds nergens spijt van, en dat zijn kabinetten alle vier (!) strandden, lag niet aan hem maar aan de omstandigheden

Voor Wim Kok (79, PvdA, 1994-2002) en zeker Jan Peter Balkenende (61, CDA, 2002-2010) was het nog te vroeg om vrij te kunnen spreken vanwege mogelijke gevoeligheden. Zo wilde Balkenende niets kwijt over het ‘U draait’-effect op Wouter Bos toen hij eenmaal met hem samenwerkte. De enige andere levende oud-premier met verhaalpotentie, Ruud Lubbers (CDA, 1982 - 1994) was helaas te ziek.

Ik was na deel 1 al begonnen te twijfelen aan Verbraaks ambitie om in deze serie steeds weer de hoogsten in status voor de camera te willen. Hij interviewde advocaten, topzakenlui, rechters, artsen, militairen. Maar waarom moeten het per se invloedrijke personen zijn? Het gaat toch om ‘in de ziel’ kijken? Dat kan ook bij andere beroepsgroepen. Denk eens aan ‘Kijken in de ziel: schoonmakers.’ Of brandweerlieden, dj’s, leraren. Iedere beroepsgroep heeft zijn dilemma’s, successen, ­geheimen en onmacht. En juist ­daarover lieten deze statusrijke ­oud-premiers vorige week nauwelijks iets los.