Toch nog iemand die een film over filmer Godard durft te maken

Naast de stormen die Godards films waren zou elke film over hem een zomerbriesje lijken. Precies wat 'Le Redoutable' is. Een zacht briesje. Het is zonder meer nobel van Michel Hazanavicius dat hij zich opofferde om die film te maken, want de druk is nu van de ketel. Zodat iemand nu kan gaan nadenken over een film die wel recht doet aan Godards erfenis. Bij voorkeur iemand anders.

Enerzijds bekoelt de liefde tussen Godard en muze Anne Wiazemsky, anderzijds bekoelt de liefde tussen Godard en zijn publiek.

Hazanavicius koos voor een vluchtroute. De man achter de arthousehit 'The Artist' en het verfoeilijke 'The Search', waarin zijn echtgenote Bérénice Bejo - tevens actrice - potsierlijk in Tsjetsjenië rondrende om het land van de ondergang te redden, vertelt het verhaal van Godard als het einde van een romance. Dat wil zeggen: twee romances. Enerzijds bekoelt de liefde tussen Godard en muze Anne Wiazemsky, die in de eerste helft van de film zo vaak naakt over meubels gedrapeerd ligt dat de film er zelf maar grappen over begint te maken. Anderzijds bekoelt de liefde tussen Godard en zijn publiek.

