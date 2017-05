To tweet or not to tweet

'Zet vandaag zes vrienden in een koffietent en niemand praat met elkaar. Ze staren allemaal naar het schermpje van hun smartphone' Jennifer Aniston

Lees verder na de advertentie

Jennifer Aniston zit niet op Instagram, Twitter of Facebook. En dat is opmerkelijk voor een ster van haar kaliber. Ze legde haar aversie tegen de sociale media deze week uit aan de hand van de comedyserie ‘Friends’, waarmee ze in de jaren negentig wereldfaam verwierf. ‘Friends’ ging over zes jonge mensen in New York die in hun favoriete koffietent scherpe grappen maakten over hun weinig succesvolle levens en desondanks in peperdure appartementen woonden. Die serie, zegt Jennifer nu, zou helemaal niet meer gemaakt kunnen worden. “Zet vandaag zes vrienden in een koffietent en niemand praat met elkaar. Ze staren allemaal naar het schermpje van hun smartphone.”

Balans bewaren Je zou het kunnen afdoen als gezeur van een oudere actrice die wat sociale media betreft de boot heeft gemist – Jennifer is 48 – maar in hetzelfde interview met Arianna Huffington (van online krant Huffington Post) zegt ze wel degelijk gevoelig te zijn voor ‘fomo’ – the fear of missing out. Dus bezoekt ze regelmatig de accounts van anderen om te zien waarover iedereen het heeft. En ze slaapt met haar smartphone op het nachtkastje, ook al niet goed. Met een periodieke digitale detox weet ze echter de balans te behouden. “Er wordt zoveel onzin over me geschreven, dat hoef ik niet allemaal te zien”, zegt Jennifer. En ze heeft er ook geen behoefte aan via sociale media het nieuws rond haar persoontje zelf te sturen. Want daarom maken veel van haar collega’s er juist wel gretig gebruik van. Kijk naar Madonna, toch ook niet bepaald opgegroeid in het digitale tijdperk. Als een akelige roddelsite weer eens schrijft dat ze nu toch echt oud en lelijk is geworden – ze is 58 – plaatst ze meteen een foto van haar afgetrainde lichaam op Instagram – net zo bedekt dat het beeld niet meteen door de censoren verwijderd wordt. Halina Reijn plaatste een week geleden een foto van een slapende man met een beertje onder zijn arm op haar account met de tekst: ‘Mijn lief’. Kenners zagen meteen dat het oud-voetballer Daniël de Ridder was. Zo breng je het publiek up-to-date met je relatiestatus. Privacy? Alsjeblieft niet zeg. 'Het kwam nogal eens voor dat ik dronken zat te raaskallen' Adele

PR-machine Managers zijn niet altijd blij met het directe contact tussen ster en fans. Adele biechtte vorig jaar op dat al haar tweets eerst gecheckt worden door een medewerker, voor ze de wereld in mogen. “Het kwam nogal eens voor dat ik dronken zat te raaskallen.” Inmiddels drinkt ze minder. Ze twittert ook niet meer zoveel. Justin Bieber heeft zes maanden geprobeerd zonder Instagram te leven. Aanleiding was een online ruzie met fans over zijn liefdesbreuk met zangeres Selena Gomez (met meer dan 100 miljoen volgers trouwens de absolute Instagram-koningin). Het medium bleek sterker dan de jonge zanger. Tot grote vreugde van zijn fans heractiveerde hij zijn account, waarop hij veelvuldig zijn gespierde torso laat zien. Ed Sheeran heeft het langer volgehouden. Een jaar geleden wilde hij de wereld weer eens zien zonder de tussenkomst van een beeldscherm en nam een radicaal besluit: hij gooide zijn smartphone weg en ging op reis. Inmiddels plaatst hij zo nu en dan iets op de sociale media, maar een telefoon heeft hij nog steeds niet, vertelde hij begin dit jaar aan een verbijsterde Ellen DeGeneres. Hij kijkt een paar keer per dag op zijn tablet, zodat er tijd overblijft voor andere dingen. Eva Jinek wil net als Jennifer Aniston niet weten wat er over haar op Twitter gezegd wordt, zei ze onlangs in Esquire. Na het eerste seizoen van haar talkshow – met tegenvallende kijkcijfers – nam ze zich dat voor en ze houdt zich eraan, ook nu ze wél scoort. “Dat vinden veel mensen ouderwets, maar ik heb een paar mensen die ik vertrouw in hun opvatting over mij, dat zijn mijn bakens.” Harmen van Dijk is redacteur van Tijd. Wekelijks bespiegelt hij de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daar buiten. Reacties naar: h.vandijk@trouw.nl

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.