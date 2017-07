Tjitske Reidinga: 'Ik droom niet wat ik wil dromen'

Als kind had ik een terugkerende nachtmerrie, ik werd achtervolgd door een heks die me in een donkere kamer helemaal dood kietelde. Ik heb ook jaren gedroomd over betonnen bakken waar amfibieën en reptielen in zaten. Ik heb me afgevraagd waarom ik van die zware dromen heb, dat is helemaal niet representatief voor mijn leven of karakter. Misschien steekt ’s nachts een tegenkant van mij de kop op.

Toen ik klein was, wist ik al vrij snel dat ik iets met toneel wilde gaan doen. Ik zag daar alleen de romantische, rooskleurige kant van. Over moeizame repetitieprocessen en ingewikkelde recensies droomde ik natuurlijk nooit. Ik was enorm fan van Kathleen Turner, een beroemde Amerikaanse actrice. Dan droomde ik dat ik in New York bij haar op de stoep ging zitten, zo de nanny werd van haar kinderen en dat we dan goed bevriend raakten.

Op korte termijn droom ik van een heel huiselijk leven

Ik heb een grote fantasie en kan goed dromen. Er zijn veel momenten op een dag om even weg te dromen, bijvoorbeeld als ik wacht voor ik op moet. Het is weleens lastig, ik ben niet goed in het verkeer, want op de fiets droom ik zo weg. Maar het is vooral een enorme rijkdom, zo’n fantasie.

Bevoorrecht Op korte termijn droom ik van een heel huiselijk leven. Daar verheug ik me erg op, kan ik eindelijk aanpakken wat altijd blijft liggen: foto’s plakken, een verbouwing. Dingen waar je nooit aan toekomt en die zich opstapelen in je hoofd. Wat verder weg droom ik van stukken die ik nog wil spelen, samenwerken met mijn vriendin Roos Ouwehand en een documentaire die ik graag met mijn vader wil maken. Mijn ouders hebben lang in Oeganda gewoond en ik, als kind, in Malawi. Ik droom niet vaak over Afrika, ik droom nooit waar ik heel graag over zou dromen. Hartstikke irritant. Op 11 juli spelen we een benefietvoorstelling van ‘Geen paniek!’ voor de LINDA.foundation, die zich richt op iets extra’s voor arme gezinnen. Ik ken Linda de Mol natuurlijk van ‘Gooische Vrouwen’ en wist al een tijd dat zij hiermee bezig was. Ze wilde iets goeds doen, dichtbij huis. Een fantastisch idee omdat je meteen ziet wat het doet. Best veel gezinnen leven in armoede. Ik heb geluk gehad met waar ik vandaan kom en heb nooit in die situatie gezeten. Een voorrecht. Je dromen zijn vast heel anders als je arm bent, minder onbezorgd. Dan hoop je maar dat dingen niet kapotgaan en dat je het eind van de maand haalt met je geld.” Actrice Tjitske Reidinga (45), o.a. bekend van de tv-series 'Gooische Vrouwen' en 'Doris', speelt t/m 10/9 in de zomerkomedie 'Geen paniek!'. Op dinsdag 11 juli is de benefietavond voor de LINDA.foundation.

