Zowel in de biografie van Zweig als in de film komen de beroemde tuinen van Versailles aan de orde. Ik wilde de film graag zien omdat die het verhaal vertelt van André le Nôtre, de hovenier die van Louis XIV de opdracht kreeg om de tuinen van Versailles aan te leggen en dat op magistrale wijze heeft gedaan. In de film staat de verhouding centraal tussen Le Nôtre (gespeeld door Matthias Schoenaerts) en de vrouwelijke hovenier Sabine de Barra (Kate Winslet), door hem gecontracteerd om een van de tuinen aan te leggen.

Nadat ik de film gezien had, begaf ik me op het internet om uit te zoeken in hoeverre de film historisch accuraat is. Al gauw kwam ik erachter dat hij totaal gehakt maakt van de geschiedenis. Ik accepteer dat makers van films zich, voor entertainment doeleinden, enige mate van literaire vrijheid permitteren, misschien wel moeten permitteren. Maar dit?

Uit de duim gezogen

In het echt was Le Nôtre tegen de zeventig toen hij de tuinen van Versailles aanlegde. Maar de filmmakers hebben de knappe, rimpelloze dertiger Matthias Schoenaerts de rol gegeven. Tja, een film moet publiek trekken. Daarom moest er ook een mooie vrouw bij en verzon men de persoon van Sabine de Barra. In het echt heeft zij niet bestaan. Een groot deel van de film is dus uit de duim gezogen. Dieptepunt is de scène waarin de laatste een intiem gesprek heeft met niemand minder dan Louis XIV, die haar om wijze raad vraagt over een vrouw met wie hij wil huwen. En dan heb ik het helemaal niet gehad over het woordgebruik, dat niet zeventiende-eeuws maar hedendaags aandoet, bijvoorbeeld als De Barra over Le Nôtre zegt: "Hij is de meest complete persoon die ik ken."

Wat voor doel had deze film? Niet om de geschiedenis te verbeelden. Eerder om een kaskraker te worden. En dat kan kennelijk alleen als we een feel good interpretatie geven van de geschiedenis, met onze hedendaagse ideeën over romantiek en schoonheid.