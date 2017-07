Timing is belangrijk bij het zinnetje 'Of zeg ik nu iets heel naars?'

Het is een vraag die altijd volgt op een uitspraak die eigenlijk niet door de beugel kan of op een suggestie die een ander nou net niet had willen horen. Vooral in het laatste geval is 'Of zeg ik nu iets heel naars?' vilein.

Lees verder na de advertentie

Timing is belangrijk: hoe langer de pauze voor 'Of zeg ik nu iets heel naars?', hoe effectiever. De zin benadrukt dan in welke vervelende situatie de gesprekspartner verkeert.

Anders verkoop je toch gewoon de auto. Of zeg ik nou iets heel naars?

Wie 'Of zeg ik nu iets heel naars' zegt, weet namelijk dondersgoed dat hij zojuist zout in de wonde heeft gestrooid. En met zijn vraag wrijft hij dat zout nog even in.

Retorische vraag Een antwoord wordt niet per se verwacht: 'of zeg ik nu iets heel naars?' is een retorische vraag. Wie wel reageert, reageert als door een wesp gestoken en doet daarmee waarschijnlijk vooral de vraagsteller een plezier. Als die het althans prettig vindt zijn slachtoffer even te zien lijden. Voor dat lijdend voorwerp kan het lijden overigens heel functioneel zijn. Wie hardhandig geconfronteerd wordt met de onaangename gevolgen van een verkeerde keuze of handeling in het verleden, realiseert zich immers in één keer in welke situatie hij is komen te verkeren en bijt zo meteen door de zure appel heen. Op de lange termijn voorkomt dat een zeurende pijn. tdb@taalbank.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.