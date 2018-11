Tim Hofman laat zien dat theorie vaak iets anders is dan praktijk

Vorige week ging het om een inbraak. Twee meisjes zijn ’s nachts alleen in een groot huis, een inbreker sluipt binnen en heeft de pech door een van de jonge vrouwen te worden opgesloten in de badkamer. Uiteindelijk komt het toch tot een vechtpartij, en een fikse ook: het meisje slaat de boef neer met een vaas en daarna wurgt ze hem bijna met een ceintuur. Een duidelijk gevalletje ‘eigen schuld, dikke bult, moet je maar niet inbreken’? Uhm, wacht even tot je alle details hoort. Idem dito afgelopen maandag, toen een getrainde marinier een portier knock-out sloeg, omdat deze zijn vriendin in een wurggreep hield. Ook deze situatie bleek bij nader inzien nogal wat nuances te bevatten.

Door ‘Schuldig of niet’ begrijp je beter waarom een rechter soms dader en slachtoffer door elkaar lijkt te halen. Je zwalkt als kijker ook heen en weer in je oordeel, net als de groep jongeren die in de studio meekijkt naar de beelden en ze bediscussieert.