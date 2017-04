Tijd voor een internationaal filmarchief

Toch ben ik blij met ‘Tout va bien’, dat - uitgebracht in 1972 - precies op het kantelpunt van Godards oeuvre staat. Onwillekeurig ben ik gaan houden van zijn vroege werk, waarvan ik het meeste pas de afgelopen jaren voor het eerst heb gezien. Dankzij die koopjesbakken bij grootgrutters in electronica of vage ramsjwinkeltjes met cd’s en dvd’s. De halve filmgeschiedenis ligt er voor een habbekrats te koop.

Dat is goed en slecht nieuws, want die ramsj is er niet voor niets. De dvd is, op de kop af 20 jaar oud, alweer aan het verdwijnen. Distributeurs gaan failliet, speciaalzaken worden opgedoekt, jongeren kijken alleen nog via streaming of illegale downloads, zo constateerde Rosan Hollak onlangs in NRC.

Mij wordt het droef te moede. Als cinefiele student reisde ik stad en land af om ergens in een arthouse een klassieker te zien. Op ‘Paths of Glory’ van mijn filmheld Stanley Kubrick heb ik jaren moeten wachten. De vertoning van Rademakers’ ‘Als twee druppels water’, één maal in de aula van het Stedelijk Museum, was een gebeurtenis.

Cultuurgoed En plots was daar de dvd: een revolutie voor de film zoals de openbare bibliotheek die voor het boek was geweest. Eindelijk was de liefhebber niet meer afhankelijk van het toeval. Eindelijk was de cinema geëmancipeerd tot cultuurgoed. Dat heeft al met al maar kort geduurd. In de koopjesbakken kondigt zich de ondergang van die bloeitijd al weer aan. Want echte alternatieven zijn er niet. De Netflixen van deze wereld zetten in op tv-series, aangevuld met Amerikaanse cinema zonder veel belang. Wie minder courante films uit de VS, laat staan uit de rest van de wereld zoekt, heeft het nakijken. Over de filmgeschiedenis heb ik het dan niet eens. Dat er ook twintig, vijftig, ja honderd jaar geleden al cinematografische meesterwerken werden gedraaid, zou je bij de streamings-diensten nooit vermoeden. Via YouTube of ondoorgrondelijke sites vind je misschien wat je zoekt, als je genoegen neemt met een belabberde beeldkwaliteit en Finse of Koreaanse ondertitels. De revolutie die de dvd ooit beloofde is nooit voltooid Dankzij een aan de filmacademie studerende vriend vond ik ooit de cult-klassieker ‘Themroc’ van Claude Faraldo terug. In het begin van de jaren zeventig blies hij een hele jongerengeneratie van de sokken. Nu kent niemand hem meer, hoewel de impact ervan op mijn studenten schokkender bleek dan ooit. Zelf had ik hem op internet nooit gevonden en de dvd ervan bleek onachterhaalbaar. De revolutie die dat medium ooit beloofde is nooit voltooid.

Kermisvermaak Daarvoor wordt het langzamerhand tijd. Voordat de filmkunst opnieuw verzinkt in het kermisvermaak en korte-termijngeheugen van series en blockbusters verdient zij de erkenning van een publiek toegankelijk archief. Zoiets als twee eeuwen geleden de nationale bibliotheken waren, maar dan op internationale schaal, want film overschrijdt de landsgrenzen. Als de Europese Unie een culturele taak heeft, dan ligt die hier. Een digitale cinematheek die de filmhistorie serieus neemt en korte metten maakt met landsgrenzen en nationaal copyright. Film is een cultuurgoed waar de burger (tegen een billijke vergoeding) recht op heeft. Hoe blij ik met mijn spotgoedkope Godard ook ben: hij hoort niet thuis in de koopjesbakken van afgeschreven waar.

