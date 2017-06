Tieners en senioren nog meer welkom bij De Parade

Voor de jongsten - tot twaalf jaar - was de toegang al gratis. "We hebben dat uitgebreid tot achttien jaar omdat de tienergroep buiten de boot viel. En we vinden het belangrijk dat alle jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur", zegt Mijke Godschalk van de Parade.

Zij verwacht daarom dit jaar meer tieners, maar zegt dat daarmee in de programmering van zo'n zestig voorstellingen niet per se rekening is gehouden. "Wel zijn er een hoop voorstellingen voor een breed publiek. Zoals de muziekkomedie van De Wereldband, in Utrecht, een heel leuke familievoorstelling."

Ook ouderen meer welkom Eenmaal binnen de hekken van het festivalterrein moeten jongeren voor de losse voorstellingen nog wel een kaartje kopen. Dat is afgesproken met de artiesten, die op recettebasis spelen en op het terrein 'parade maken' om zo veel mogelijk bezoekers hun tent in te lokken. Overigens, niet alleen tieners maar ook ouderen zijn dit jaar nog welkomer dan normaal. Het Danspaleis verzorgt een speciale dansmiddag voor senioren. Onder het mom van 'je bent oud en je wilt wat' gooit een dj de krakers van toen op de platenspeler, zoals Johnny Hoes, Doris Day of Annie de Reuver. Rollators aan de kant, advocaatjes in het rond, zo wordt de middag aangeprezen. "Om die bezoekers letterlijk op de been te krijgen", zegt Godschalk. De Parade begint morgen. Na Rotterdam volgen Den Haag en Utrecht, om eind augustus in Amsterdam af te sluiten.

