Tien keer East Devon: sfeervolle stadjes, dramatische kliffen en duurzaam dineren

1 . Exeter Kathedraal Negen eeuwen oud en een van Engelands mooiste kathedralen. Dat begint al bij het lange gotische gewelf dat zich hoog boven uw hoofd verheft als een woud van sierlijk gebogen boomstammen. Aan de zijkanten twee Normandische torens waarvan er eentje ook beklommen kan worden; van boven blijkt helemaal hoe ingenieus het gebouw in elkaar steekt. Let ook op de 70 meter geborduurde kussens (‘rondels’) die als een soort Tapisserie de Bayeux verhalen over de Britse geschiedenis, maar dan om op te zitten. www.exeter-cathedral.org.uk

2 . Kerstmarkt Om het onderhoud van de kathedraal te financieren organiseren ze elk jaar voor de deur op ‘the Green’ een kerstmarkt (tot 16 december). Houten stalletjes bieden handgemaakte kerstcadeautjes en kerstversieringen, maar er valt ook volop te eten en drinken. Probeer vooral een glaasje mulled cider, veel lekkerder dan glühwein.

3. T ea De ‘Devon cream tea’ is een instituut: thee met scones, aardbeienjam, clotted cream en een pot loeisterke thee. Hét adres in Exeter is Tea On The Green, in een mooi zestiende-eeuws pandje pal tegenover de kathedraal. Voor een weelderige tea-ervaring moet u beslist een half uurtje verderop naar Lympstone Manor, het hotel van sterrenchef Michael Caines. Daar krijgt u naast die scones ook een etagère met beeldige patisserietjes en hartige mini-sandwiches. www.teaonthegreen.com

4 . Kookschool Devon biedt een keur aan fantastische producten en het bevlogen echtpaar Jim en Lucy Fisher ziet het als hun taak om de mensen daarmee te leren koken. Hun Exeter Cookery School zit in een sfeervol oud warenhuis in de vroegere haven. Er zijn cursussen van een halve of hele dag. Brood, vis en vlees zijn populair, maar er is ook een workshop voor eetbare kerstcadeautjes. Leuk als u hier toch bent: de winkels en antiekzaakjes langs Quayside en het heerlijke brood van de Boatyard Bakery (lunchtip: cheese on toast met zelfgemaakte uienjam). www.exetercookeryschool.co.uk

5 . Varken Het diervriendelijk gehouden varken staat in deze streek in groot aanzien, niet voor niks zijn er tal van restaurants met ‘Pig’ in de naam, zoals de Rusty Pig in Ottery (zie 7) of het stoere eetcafé Pig and Pallet in Topsham. Er is zelfs een hotel dat The Pig heet, in het dorpje Combe. Zelf noemen ze het liever een restaurant met kamers. Maar dan wel kamers in een verrukkelijk, shabby chic landhuis. Blikvanger is de enorme moestuin, de ‘kitchen garden’, waar het restaurant op drijft. Er is zelfs een paddestoelenschuur, een rookhuisje en er zijn kwartels en eenden voor de eitjes. De overige ingrediënten komen uit een straal van 25 mijl rondom het hotel. Werp vooral even een blik op de oude keuken (puur ‘Downton Abbey’) met schappen vol ingemaakte groente en fruit, plus grote bossen gedroogde kruiden. www.pigandpallet.co.uk

6 . River Cottage De oervader van de kitchen garden is tv-kok Hugh Fearnley-Whittingstall. In Nederland is hij ondanks drie recent vertaalde kookboeken niet zo bekend, maar in Engeland is hij een fenomeen. Vanuit zijn zeventiende-eeuwse boerderij River Cottage in het oosten van Devon is hij al twintig jaar een even nuchtere als bevlogen pleitbezorger van goed eten en duurzame seizoensproducten, allemaal zelf gekweekt of gefokt.

Hij maakte diverse kookboeken en tv-programma’s, daarnaast maakte hij naam als actievoerder tegen plofkippen of het teruggooien van bijvangst in zee en nu weer met zijn ‘war on waste’. Zelf is hij meestal ergens aan het filmen, maar we krijgen een rondleiding van tuinman Will Livingstone. Er zijn eigen koeien, schapen, varkens, kippen en bijen, plus een groentetuin en boomgaard, die zelfs in de winterse mist een beeldschone aanblik bieden. Het is nu kookschool en weekendrestaurant, waar u kunt aanschuiven aan lange tafels. www.rivercottage.net/cookery-courses Tuinman Will Livingstone op zijn boerderij River Cottage. © Karin Luiten

7 . Engels ontbijt Een full English breakfast kan heel vies en vet uitpakken, maar ook verrukkelijk, zoals bij de Rusty Pig, een klein restaurantje in het knusse dorpje Ottery St Mary. Worstjes, bacon, black pudding, gebakken eieren en aardappelen, bonen in tomatensaus, toast en een pot thee, daar bent u wel even zoet mee. Zelfs wie griezelt van bloedworst moet hem hier beslist eens proberen. Al hebben ze ook een puik vegetarisch bonenontbijt. Alles is zelfgemaakt, op basis van lokale ingrediënten van onbesproken komaf. www.rustypig.co.uk

8 . Jurassic Coast De kust is een must, met spectaculaire rotspartijen zoals de rode zandsteenkliffen van de charmante badplaats Sidmouth. Nog mooier is Beer (ja, zo heet het echt), met indrukwekkende witte kalkrotsen en mooie huizenrijen. Ook een aanrader is het havenplaatsje Topsham, niet aan de kust maar halverwege de monding van de rivier de Exe. Er zijn elegante huisjes met Hollandse gevels, leuke winkeltjes en een wandelpad langs het water. Vanaf Exeter is er trouwens ook een mooie fietsroute, helemaal langs de rivier. Langs de Jurassic Coast vind je rode zandsteenkliffen en indrukwekkende kalkrotsen. © Karin Luiten

9 . Culi-souvenirs Darts Farm is dé plek om culi-souvenirs in te slaan. De eenvoudige boerderijwinkel waar je al in de jaren zeventig je eigen groente kon plukken is intussen uitgegroeid tot een fors delicatessencomplex. De slagerij is al op volle kerststerkte, met prachtige ontbeende kalkoenen, versierd met kruiden en plakjes appel of sinaasappel, geheel ovenklaar. Maar er is ook volop groente, fruit, cider, kaas, zuivel, jam, chutney, chocolade en koek, allemaal van kleine lokale producenten, met naam en toenaam. Eigen groentevelden zijn er ook nog altijd, met nu volop boerenkool en spruitjes. www.dartsfarm.co.uk