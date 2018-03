Thrillerschrijver Philip Kerr, schepper van de 'Goede Duitser', overleden

Kerr, die gisteren overleed op 62-jarige leeftijd, schreef bijna dertig jaar geleden zijn eerste boek over Bernie Gunther. De serie over deze politieman die weliswaar een bloedhekel heeft aan de Nazi's maar zelf ook regelmatig vuile handen maakt, maakte Kerr tot een van de meest gewaardeerde thrillerauteurs van de afgelopen decennia. Opgeleid als jurist kon hij zijn werk bij reclamebureau Saatchi en Saatchi verruilen voor het schrijverschap.

Kerr vulde een groot deel van zijn tijd met gesnuffel in de archieven. In zijn boeken - het meest bekend is een drietal dat de titel 'Berlijnse trilogie' meekreeg - ontmoet Bernie Gunther naast fictieve personen ook mensen die echt hebben bestaan, zoals Adolf Eichmann en Josef Mengele. De leiding van de Nazi's, inclusief Adolf Hitler, is op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig.

Gunther is een overtuigd Duitse patriot die ziet dat Hitler en consorten zijn land niet verder helpen, maar die ook door zijn ervaring getekend steeds meer een hekel krijgt aan vooral de Russen die aan het eind van de oorlog als bezetter zijn landgenoten vaak gruwelijk behandelen.

Pragmatisch

In een sfeer van dood en verderf moet Gunther in elke boek een misdaad oplossen maar vooral ook zelf het vege lijf redden. Hij kiest meestal voor een pragmatische oplossing, zich ver houdend van alle ideologische kampen. "Het is goed mogelijk om de ene dag een held te zijn en de volgende dag een lafaard", zou Kerr later over zijn eigen schepping zeggen.

"Zijn boeken behoren tot de crème de la crème van de misdaadliteratuur", concludeerde Trouw-recensent Willy Wielek al een kwart eeuw geleden over Kerr. "Het is bewonderenswaardig hoe overtuigend hij de sfeer van angst, verderf, gruwel en schraapzucht overbrengt."

Twaalf boeken zou Kerr wijden aan zijn held Gunther, die na de oorlog zijn politiecontract inlevert en doorgaat als privédetective. Ook in dat beroep heeft deze 'goede Duitser' vaak goede voornemens maar loopt alles door de nog steeds alom aanwezige Nazi's 'in de bruine soep', zoals recensente Wielek het samenvatte. Vrouwen komen er in de boeken niet goed vanaf, een relatie aangaan is niet het sterkste punt van Gunther.

Het laatste boek over de Duitse speurder verscheen vorig jaar. Tussendoor schreef Kerr enkele andere thrillers, deels ook historisch maar ook twee over een misdaad in de voetbalwereld. Bovendien publiceerde Kerr kinderboeken, waarvan een deel ook in het Nederlands is vertaald.

De vrouw van Kerr, collega-auteur Jane Thynne, maakte het overlijden van Kerr vanochtend vroeg wereldkundig via Twitter. Haar uitgever bevestigde het. Waaraan Kerr is overleden, is niet bekend gemaakt.