Three billboards outside Ebbing, Missouri: een donker en komisch drama

Een moeder gaat verbeten op zoek naar gerechtigheid na de moord op haar dochter. De nieuwste film van Martin McDonagh is een donker en komisch drama, perfect in balans.

Terecht won Frances McDormand zondag een Golden Globe voor deze rol, van een moeder die na de moord op haar dochter vecht voor gerechtigheid. En ze zal ook de Oscar winnen. De pijn, verbetenheid en galgehumor waarmee ze haar personage in 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' vertolkt, maken indruk.

Galgehumor

Wie nu denkt aan een loodzwaar drama heeft het mis. Galgehumor is zo ongeveer het sleutelwoord in de films van de Brit Martin McDonagh, eerder verantwoordelijk voor 'In Brughes' (twee huurmoordenaars moeten de tijd zien te doden in het pittoreske Brugge) en 'Seven Psychopaths' (twee idioten ontvoeren de poedel van een gangster en krijgen een roedel moordenaars achter zich aan).

Maar waar de komedie in die eerdere films ten koste ging van de tragedie, zijn ze in Three Billboards perfect in balans. En er is meer. Steeds als je denkt te weten wat de film gaat doen, maakt het verhaal een zwaai en stuurt het je een onverwachte kant op.

Zeven maanden voor het verhaal van de film begint, wordt de dochter van Mildred Hayes (McDormand) verkracht en vermoord. Haar lichaam wordt in brand gestoken. Zeven maanden later heeft de politie geen enkele verdachte gearresteerd en lijkt het onderzoek vast te zitten.

Omdat alles tegenwoordig een kwestie van marketing is, suggereert de film cynisch en venijnig, huurt Mildred drie billboards net buiten het stadje, waarop ze de lokale politie confronteert met het gebrek aan daadkracht. 'Verkracht terwijl ze stierf' staat op een van de borden.