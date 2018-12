This Magnificent Cake! is melancholie in een wonderlijke wollen wereld

‘This Magnificent Cake!’ is een ­bijzondere stop-motion animatie bevolkt door poppen. Bekende voorbeelden van films waarin de stop-motion techniek – waarmee speciale effecten worden ge­creëerd – dit jaar werd gebruikt zijn ‘Isle of Dogs’ en ‘Early Man’. Het verrassende aan het Belgische kleinood, dat 44 minuten duurt, is dat alles is gemaakt van wol. Niet alleen de poppen zijn van zachte, dunne haren gemaakt, ook marmer en water. Het is wonderlijk om te zien, die volledig wollen wereld.

Lees verder na de advertentie

Geweldig is de vereenzaamde man die verliefd wordt op een grote slak

Het Antwerpse regisseursduo Emma de Swaef en Marc Jones Roels maakte met de film een soort anthologie over koloniaal Afrika aan het einde van de negentiende eeuw. Ze volgen onder anderen een getroebleerde koning en een jonge deserteur. Het zijn Belgische gelukszoekers die afreizen naar het Afrikaanse continent, maar bedrogen uitkomen. Ook de pygmee die werk heeft gevonden in een luxe hotel, brengt het er niet goed van af.

Die trieste, melancholische sfeer is ook al iets wat je weinig tegenkomt in animatiefilms. Misschien dat de personages (geweldig is ook de vereenzaamde man die verliefd wordt op een grote slak) wel erg losjes in het verhaal zijn gedrapeerd. Omdat 44 minuten ook een ingewikkelde bioscooplengte is, is vooraf een andere korte animatie te zien van tien minuten. In ‘Bloeistraat 11’ van de Belgische regisseuse Nienke Deutz wordt de vriendschap tussen twee puberende meisjes op de proef gesteld.