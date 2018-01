Theo Maassens regiedebuut 'Billy' is een zielloze vertoning

Theo Maassens regiedebuut 'Billy' is zowel een persoonlijke en oprechte aanklacht als een zielloze en valse vertoning. Dat klinkt ongetwijfeld tegenstrijdig. Aan de film is niet goed te zien of de makers die twee interpretaties met opzet tegenover elkaar hebben gezet.

Maar eerst de plot. Of wat daarvoor door gaat. Billy is de pop waarmee buikspreker Gerard de Groot furore maakt. Waar Billy de zalen plat krijgt met grove, cynische beledigingen, is Gerard de onhandige, verlegen, bijna onzichtbare man op de achtergrond. In een parkeergarage ontmoet hij de zwartharige femme fatale Belinda, terwijl haar vriendje, een profvoetballer, toekijkt hoe ze staat te flirten. Nadat hij in het openbaar weer eens in elkaar is geslagen vanwege Billy's beledigingen, ontmoet Gerard in het trapportaal bij zijn huis de nieuwe buurvrouw. Die blijkt minder fataal dus beter voor zijn gezondheid. Vanwege het geweld dat Billy uitlokt, overtuigt ze Gerard ervan om met hem te breken en solo te gaan. Zij geeft vooral om de man achter de pop terwijl Belinda vooral op Billy valt. Of beter: totaal opgewonden raakt van de pop.

Of je van de grappen over borsten, homo's en mimespelers houdt in Maassens regiedebuut is misschien niet belangrijk. Het zijn uitgewoonde grappen, maar het is belangrijk om ze te noemen want ze raken aan de verwarrende dubbelzinnigheid van de film.

Wat wil Theo Maassen nou eigenlijk zeggen met deze film?