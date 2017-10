Theo Maassen wint Poelifinario-cabaretprijs

Aan het begin van zijn bekroonde programma 'Vankwaadtoterger' neemt cabaretier Theo Maassen (1966) zich voor om de ultieme grap over de profeet Mohammed te maken. Maar gedurende de show loopt hij tegen allerlei grenzen, bezwaren en risico's aan die hem er uiteindelijk van weerhouden. Door die geraffineerde opbouw kan hij zwieren langs allerlei heilige huisjes die hij met genoegen een trap geeft.

Een ander belangrijk thema in dit programma, maar eigenlijk in alle shows van Maassen, is onverschilligheid. Dit keer vertelt hij over een man op een brandend matras. Als de brandweerman vraagt hoe het matras vlam heeft gevat, antwoordt de man dat hij dat niet weet omdat het matras al brandde voor hij erop ging liggen. Aan het eind van 'Vankwaadtoterger' blijkt: die man zijn wij. Wij, westerlingen die onverschillig zijn tegenover de fanatiekelingen. Met zulke, soms pijnlijke verhalen probeert Maassen zijn gehoor wakker te schudden, aan het denken te zetten zonder dat hij een pasklaar antwoord heeft of geeft.

Cameretten

Theo Maassen staat al meer dan een kwarteeuw op het podium. In 1990 werd hij lid werd van Comedytrain en won hij zowel het Groninger Studenten Cabaret Festival als Cameretten. Hij maakte negen theaterprogramma's, waaronder zijn debuut 'Bepaalde dingen' (1994), het eveneens met de Poelifinario bekroonde 'Tegen beter weten in' (2006) en de oudejaarsconference 'Einde oefening' (2013). Tussendoor speelde hij in de films als 'Minoes', 'TBS' en 'Bro's before Ho's'. Ook was hij als interviewer te zien in de laatste seizoenen van '24 Uur met...'

Maassen is te typeren als iemand die op het podium voortdurend zoekt, twijfelt en graaft naar wat hem bezig houdt en wat zijn blik op de wereld is waarin we leven. In de recensie over 'Vankwaadtoterger' stond: "Maassen maakt verontrustend, urgent cabaret, met voortreffelijke, maar harde grappen over mens en maatschappij, seks en religie." Hij weet daarbij als een volleerd dirigent te zaal te leiden van harde lach naar oorverdovende stilte. Het wringt ergens ook: Maassen die zijn boosheid ventileert en daar lachsalvo's mee oogst. Maar het is hem ernst, anders zou hij niet al zo lang hameren op hetzelfde aambeeld: het gaat slecht met de wereld en wat doen we elkaar toch aan, vaak in naam van een god? Veel cabaretiers hebben dat, een soort blauwdruk die heimelijk onder hun voorstelling ligt. Vaak zijn opbouw en/of thema's een terugkerend refrein in het oeuvre-lied. Maar het knappe is: bij de echte goede cabaretiers merk je niet dat die blauwdruk bestaat. Je bent dan toch weer overdonderd door slim opgezette, maar absurde logica en ongelooflijk goede grappen. Dan weet iemand toch weer een fraaie nieuwe draai te geven aan bekende thema's. Theo Maassen kan dat.