Theo Maassen verdedigt met seksistische en racistische grappen zijn recht van spreken als witte, heteroseksuele man

Door de oprukkende politieke correctheid mag je tegenwoordig niks meer zeggen. Het is een vaak gehoorde hartenkreet. Maar wie de nieuwste voorstelling van Theo Maassen bezoekt, ziet dat het tegendeel waar is. Het spervuur aan seksistische en racistische grappen dat hij anderhalf uur lang op zijn publiek afvuurt, toont aan dat het vooralsnog wel snor zit met de vrije meningsuiting in Nederland.

Met deze insteek bewandelt Maassen niet alleen een nogal platgetreden pad, hij bezondigt zich ook aan intellectuele luiheid

In ‘Situatie gewijzigd’, Maassens negende reguliere cabaretprogramma, kiest de veelgeprezen Eindhovense cabaretier de vlucht naar voren. In antwoord op #MeToo en de populariteit van identity politics verdedigt hij met veel vuur zijn eigen recht van spreken als witte, heteroseksuele man van inmiddels middelbare leeftijd (52). Hij wil gerust erkennen dat hij een hypocriete lul is, maar weigert om zichzelf als dader te zien. Ook hekelt hij het slachtofferschap waarin etnische en seksuele minderheden zich volgens hem te snel wentelen.

Harde humor Met deze insteek bewandelt Maassen niet alleen een nogal platgetreden pad, hij bezondigt zich ook aan intellectuele luiheid. De teneur van zijn verhaal is dat iederéén het af en toe wel zwaar heeft in het leven, en dat we uiteindelijk allemáál slechte eigenschappen hebben. Dat klinkt in eerste instantie heel redelijk, maar Maassen miskent zo de structurele vormen van ongelijkheid waartegen feministen en antiracisten zich verzetten. Hij staart zich blind op hoe hun activisme zijn persoonlijke uitingsvrijheid bedreigt en vergeet gemakshalve dat de machtsongelijkheid tussen man en vrouw, en tussen wit en zwart, voor veel mensen consequenties heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om baankansen. Een avond lang lachen om foute grappen, en ook nog eens te horen krijgen waarom je je daar niet schuldig over hoeft te voelen: wat wil een mens nog meer? De harde humor van Maassen moeten we uiteraard met een flinke scheut ironie nemen. Door regelmatig ook zichzelf en zijn eigen seksuele prestaties op de hak te nemen, relativeert hij de lompe uitspraken die hij elders in de show doet. Bovendien lijkt Maassen oprecht te worstelen met de gewijzigde maatschappelijke situatie anno 2019, wat de voorstelling iets kwetsbaars geeft. Dat neemt niet weg dat de komiek zich uiteindelijk vooral bekommert om zijn eigen belangen. Zijn weigering om in te schikken staat voorop. Dat zo’n opstelling nog altijd een breed publiek aanspreekt, mag blijken uit de uitverkochte zalen die Maassen steevast trekt. Voor dat publiek vormt ‘Situatie gewijzigd’ vermoedelijk een warm bad. Een avond lang lachen om foute grappen, en ook nog eens te horen krijgen waarom je je daar niet schuldig over hoeft te voelen: wat wil een mens nog meer? Gezien: Oude Luxor Theater, Rotterdam, 13 mei 2019.

Theo Maassen toert nog tot en met maart 2020 met zijn voorstelling ‘Situatie gewijzigd’ door Nederland en Vlaanderen.

