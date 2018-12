Theatercolleges zijn in de mode. Dit vinden onze recensenten ervan.

WAAR GAAT HET OVER: Spong vertelt over zijn leven en carrière als strafrechtadvocaat. De taak van een advocaat is de ‘eenzijdige belangenbehartiging van zijn cliënt’, legt hij uit, ook als iedereen de cliënt verkettert. Hij spreekt over de geheimhoudingsplicht en de dilemma’s die daaruit voortvloeien. Moet je als advocaat toch niet aan de bel trekken als je cliënt aankondigt dat hij iemand gaat omleggen? Antwoord: ja, want er is een zwaarwegend belang van een derde. Verder gaat het vooral over bewijsmateriaal, de toga en de opbouw van een pleidooi. Spong illustreert zijn lesstof met geruchtmakende moord-, zeden- en fraudezaken. Bloedspatten, giftaarten, de tongzoen als vorm van verkrachting – het werk van een strafrechtadvocaat is nooit saai.

Het theatercollege van Gerard Spong heet ‘In vertrouwen’. De strafrechtadvocaat, ruim veertig jaar in het vak, neemt nooit een blad voor de mond. Daar houden mensen van; de kleine zaal van schouwburg Agnietenhof in Tiel zit met zo’n 180 bezoekers bijna vol. Officieel duurt het programma twee uur, maar Spong geniet zo van het vertellen en van de vragen na afloop, dat hij gerust een uur langer doorpraat.

STERKSTE KANT: ‘Superlekker’ is Van Beckhovens stopwoordje en hij praat met schwung. Grapje hier, anekdote daar: de man is een entertainer.

KOMT DE BOODSCHAP OVER: Gaandeweg komt Van Beckhoven op dreef en vertelt hij ‘op z’n Brabants’ gezellig over zijn vak. Heel hoogdravend is het allemaal niet, maar informatief wel: je appeltaart valt nooit meer in brokstukken uiteen en je laat het voortaan wel uit je hoofd je gelatine korter dan een etmaal te laten wellen.

THEATRALE VORM: Het publiek is gewaarschuwd van tevoren geen zware maaltijd te nuttigen. Inderdaad: bij binnenkomst is er al gelijk cake. ‘Bij Robèrt’ is dan ook een foodexperience: het publiek proeft en ruikt ingrediënten, taartjes, brood en bonbons, terwijl Van Beckhoven vertelt waar je qua smaaksensatie op moet letten.

WAAR GAAT HET OVER: In ‘Bij Robèrt’ wil Van Beckhoven het publiek verbinden met zijn vak, zoals bakkers ‘verbinders zijn met bloem, water en eieren’. Twee uur lang neemt hij ons mee door zijn universum: wat het bakkersambacht behelst, welke producten er zoal uit de bakkersmouwen rollen en van welke grondstoffen die zijn gemaakt. Zo voert hij ons langs cacaovelden in Colombia en amandelbomen op Sicilië en houdt hij een pleidooi voor lokale producten. Het publiek krijgt een kijkje achter de schermen van zijn bakkerij in Oisterwijk en komt van alles te weten over de Nederlandse broodcultuur.

Meester-patissier en boulanger Robèrt van Beckhoven (57) is in het programma ‘Heel Holland Bakt’ het sympathieke jurylid dat de baksels van amateurbakkers van opbouwend commentaar voorziet. Dat de goedlachse bakkerszoon uit Brabant immens populair is, blijkt wel: het Stadstheater in Zoetermeer is uitverkocht.

Peter Kuipers Munneke laat het koud aanvoelen in de zaal

Peter Kuipers Munneke en pianist Ralf van Raat © Merlijn Doomernik

De immense uitgestrektheid van het gletsjerlandschap. De felle weerkaatsing van het zonlicht. De adembenemende stilte. Zo’n veertien jaar geleden, tijdens zijn onderzoek naar gletsjers op Spitsbergen, raakte NOS-weerman en polair meteoroloog Peter Kuipers Munneke gegrepen door ‘het poolvirus’. Zijn liefde voor het ijs deelt hij nu met het publiek in een theatercollege. Tussen de verhalen door speelt pianist Ralph van Raat twintigste-eeuwse en hedendaagse muziek met een ijzig karakter. In de concertzaal van Theaters Tilburg zijn zo’n honderd bezoekers op het tweetal afgekomen.

WAAR GAAT HET OVER: Munneke vertelt over zijn reizen naar de Zuidpool, Groenland en Spitsbergen. Daar onderzocht hij in maandenlange afzondering hoe snel een gletsjer zich voortbeweegt en waarom sommige ijskappen veel harder smelten dan andere. Hij lardeert zijn verhaal met anekdotes, bijvoorbeeld over de trekrotjes die hij rond zijn tent spande om ijsberen te verjagen. Munneke legt onder meer uit hoe de polen ooit bedekt raakten met ijs en hoe hard dat ijs nu smelt. Ook de muziekstukken licht hij toe. Bijvoorbeeld ‘Des pas sur la neige’ van Claude Debussy. Of ‘Counting Eskimo Words for Snow’, esoterische muziek die componist Anthony Fiumara heeft verrijkt met geluiden en beelden uit de poolregio.

DECOR: Een piano, een laptop en een groot videoscherm. De strakke witte wanden van de concertzaal worden beschenen met helderblauwe en turquoise lichtpatronen, alsof je middenin een reusachtige ijskap zit. Een rookkanon achter de pianist geeft de illusie van koude nevel.

THEATRALE VORM: Een vertelling met foto’s, videobeelden en live muziek.

KOMT DE BOODSCHAP OVER: Ja. Met heldere taal en dito beeldmateriaal praat Munneke het publiek bij over het trieste lot van het ijs. Hij illustreert de opwarming van de aarde zonder dat het drammerig of alarmistisch wordt.

STERKSTE KANT: De synergie tussen verhaal, beeld en muziek. De ijzige kristallen klanken die Van Raat met zijn fabelachtig mooie spel rondstrooit, als brekend glas, versterken Munneke’s betoog vol ‘coole’ plaatjes.

ZWAKSTE KANT: In de zaal is het nogal koud, maar dat kan ook suggestie zijn.

OORDEEL: Een leerzaam college met een bijzonder creatieve vorm. Munneke houdt zijn publiek moeiteloos vast. En de kille, moderne muziek komt tussen de ijspegelbeelden optimaal tot zijn recht.

Sander Becker