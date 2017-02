The Weeknd: catchy songs zonder haken en ogen

Lees verder na de advertentie

Als een enorm ruimteschip daalt een driehoekig decorstuk neer boven de zaal. Het object is een verwijzing naar het nieuwste album 'Starboy' van de Canadese zanger The Weeknd. En het zal ook een multifunctioneel object blijken te zijn, dat zowel als videoscherm en als lichtbaken kan dienen.

Daarmee is het visuele spektakel dat de als Abél Tesfaye geboren artiest vrijdag in een uitverkochte Ziggo Dome brengt wel opgesomd. Want tijdens het optreden in Amsterdam is The Weeknd zelf de voornaamste attractie. In een vrolijk gekleurd oranje jasje is hij op een langgerekt podium tussen de fans het stralende middelpunt van het optreden, terwijl zijn driekoppige band is weggemoffeld in het halfdonker.

Twee nummers, meer heeft de zanger niet nodig om het publiek in een massa stralende gezichten om te toveren

Hij is het ook die de fans vanaf de eerste minuut meesleurt in een opperbeste stemming. Twee nummers, meer heeft de zanger niet nodig om het publiek in een massa stralende gezichten om te toveren.

Zijn interpretatie van hedendaagse r&b blijkt uiterst aanstekelijk. De beats zijn meeslepend en dreunen door je hele lijf mee, de melodieën liggen makkelijk in het gehoor en zelf ontpopt The Weekend zich met zijn lichte en wendbare stem tot een uitstekende vocalist.

The Weeknd © ANP

Tweestrijd Het heeft de Canadees al vele hits als 'Starboy' en 'I Feel It Coming' opgeleverd, die in Amsterdam steevast met luid gejuich worden ontvangen. Sommigen voorspellen zelfs een tweestrijd met zijn landgenoot Drake om de titel van beste hedendaagse r&b-zanger. Maar als het concert in Amsterdam iets duidelijk maakt, is het dat The Weeknd in artistiek opzicht nog wel wat moet groeien om die troon te veroveren. Want als de eerste opwinding is weggeëbd, begint na ruim een uur steeds meer op te vallen hoe eenvormig zijn nummers klinken. Het lijkt soms wel of je steeds naar hetzelfde liedje luistert. Hoe catchy de songs ook zijn, ze veroorzaken nauwelijks enige rimpeling in de vijver Bovendien is de sound van de zanger bijzonder gepolijst. Hoe catchy de songs ook zijn, ze veroorzaken nauwelijks enige rimpeling in de vijver. Het zijn songs zonder haken en ogen en heel soms zakt het songmateriaal zelfs even onder de kritische grens. Bijvoorbeeld bij een met jaren tachtig-invloeden gelardeerde song, die niet zou misstaan in het oeuvre van notabene Kylie Minogue. Het maakt de fans zichtbaar weinig uit. Zij drinken de nummers van de Canadese ster gretig in en volgen elk verzoek van de geboren volksmenner om mee te zingen of te dansen massaal op. Zij hebben hun nieuwe r&b-ster gevonden.

