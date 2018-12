The State against Mandela and the others is een statische film, die schreeuwt om reflectie

In 1963 en 1964 vond in Zuid-Afrika een rechtszaak plaats tegen negen leden van het Afrikaans Nationaal Congres die zich verzetten tegen het apartheidsregime. Het werd een belangrijk proces omdat de aangeklaagden de verantwoordelijkheid namen voor wat ze omschreven als politieke, geen criminele daden. Nelson Mandela sprak er de beroemde woorden over een democratische en vrije samenleving, ‘een ideaal waar ik voor wil leven, maar waarvoor ik ook bereid ben te sterven’.

Tot veler verbazing kregen ze niet de doodstraf, maar levenslang. Was het anders gelopen, dan was Mandela niet 27 jaar later de gevangenis uitgekomen om als president uit te groeien tot het symbool van een ander, rechtvaardiger Zuid-Afrika.

Met fraaie, duistere kooltekeningen geeft animatiefilmer Oerd een indruk van de grimmige sfeer in de rechtszaal

Van het zogeheten Rivonia-proces zijn geen beelden, maar er bleken wel geluidsopnamen te zijn. De Franse documentairemakers Nicolas Champeaux en Gilles Porte gebruiken ze om de historische zaak te reconstrueren. Voor de visuele invulling zorgde de Nederlandse, in Parijs woonachtige animatiefilmer Oerd. Met fraaie, duistere kooltekeningen geeft hij een indruk van de grimmige sfeer in de rechtszaal. Verder laten de makers de destijds veroordeelden aan het woord, oudere heren die, meestal opgewekt, de opnamen terughoren.

Afstandelijk Het levert een wat statische, emotioneel afstandelijke beeldenreeks op die, aangevuld met archiefmateriaal van demonstraties en straatgeweld, een indruk geeft van Zuid-Afrika toen. Maar een link met het heden? Schreeuwt dit onderwerp niet om reflectie op de nalatenschap van Mandela? Emotioneel indrukwekkender is de speelfilm die Jean van de Velde vorig jaar over ditzelfde belangrijke proces maakte, ‘Bram Fischer’.