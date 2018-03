The Shape of Water wint Oscar voor beste film

"Ik draag deze prijs op aan alle jonge filmmakers, overal ter wereld, aan iedereen die er van droomt om verhalen te verhalen", aldus de Mexicaanse Hollywoodregisseur Guillermo del Toro in zijn dankwoord. Bij het in ontvangst nemen van zijn Oscar voor Beste Regie, eerder in de show, refereerde Del Toro aan zijn eigen status: "Ik ben een immigrant, zoals zo velen van jullie. Zo werkt dat in de filmindustrie. Wij kennen geen grenzen."

Met The Shape of Water bekroonden de ruim zevenduizend Oscarstemmers een prachtige, geëngageerde film, gedragen door Sally Hawkins die het als stomme schoonmaakster opneemt tegen het intolerante patriarchaat. Hawkins is de vrouw zonder woorden die mensen zonder stem vertegenwoordigt: vrouwen, homoseksuelen, kunstenaars, Afro-Amerikanen en Zuid-Amerikanen. De film speelt begin jaren zestig, maar gaat ook over onze tijd. Del Toro stelt de vraag wat we in de afgelopen halve eeuw zijn opgeschoten. En precies deze vraag beheerste ook de Oscaruitreiking.

Naar dromen en dromers werd tijdens de jubileumeditie van de Academy Awards veelvuldig verwezen. Hollywood is de ultieme droomfabriek, maar met dromers werden ook The Dreamers bedoeld die Trump het land wil uitzetten. Hij wil de zogeheten DACA-regeling opheffen. De regeling beschermt honderdduizenden immigranten die als kind illegaal het land binnen kwamen, en inmiddels een bestaan hebben opgebouwd in de VS. "Dromen zijn de fundering van Hollywood, en de fundering van Amerika", aldus actrice Lupita Nyong'o ("Ik kom uit Kenia") die samen met de scenarist en hoofdrolspeler van 'The Big Sick', Kumail Nanjani ("Ik kom uit Pakistan"), de prijs voor het beste production design uitreikten aan The Shape of Water.

Kleurrijke jurken In een keurig georkestreerd Time’s Up-filmpje, ingeleid door drie Weinsteinaanklagers, Ashley Judd, Salma Hayek en Annabella Sciorra, deden onder meer Mira Sorino, Dee Rees, Ava DuVernay en Geena Davis hun zegje over de positie van vrouwen en diversiteit. De Oscarshow zelf was geen kopie van de Golden Globes. In plaats van zwart waren de jurken juist heel kleurrijk, felrood en felblauw, of wit en vleeskleurig. Grote statements over #MeToo en Time's Up bleven achterwege. Alleen Frances McDormand pikte het onderwerp fantastisch op aan het eind van de show. Ze nam de Oscar voor beste actrice in ontvangst voor 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' en riep alle Oscargenomineerde vrouwen in de zaal op te gaan staan. "Look around because we all have stories to tell and projects we need financed", aldus McDormand. Pijnlijk is dat de enige Oscargenomineerde regisseuses, de debuterende Greta Gerwig voor 'Lady Bird' en veterane Agnès Varda voor haar documentaire 'Faces Places', onbekroond bleven. Dat geldt niet voor de Afro-Amerikaanse debutant Jordan Peele die een staande ovatie kreeg toen hij als beste scenarist voor 'Get Out' het podium besteeg. De twee Nederlandse kandidaten, grimeur Arjen Tuiten ('Wonder') en cameraman Hoyte van Hoytema ('Dunkirk'), zagen hun Oscarnominatie helaas niet verzilverd.