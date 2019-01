The Hate U Give: Mooi verhaal dat lijdt onder politieke en morele lading

Het was vechten om de filmrechten van ‘The Hate U Give’. Het boek van de Afro-Amerikaanse schrijfster Angie Thomas groeide in korte tijd uit tot een New York Times-bestseller. Thomas bespreekt in haar roman namelijk een hoop dingen waarmee Afro-Amerikanen in het #BlackLivesMatter-tijdperk worstelen. Dat doet ze in een aansprekende vorm: via een moderne, zelfbewuste, 16-jarige scholiere die in een arme, zwarte wijk woont en in een rijke, witte wijk naar school gaat.

Starr Carter heet ze, en de spagaat waarin ze zit, wordt meteen sterk verbeeld. In de zwarte buurt waarin ze met haar ouders en broertjes woont wil ze niet te wit overkomen. In de witte buurt waarin ze naar school gaat wil ze niet het meisje uit da hood zijn, terwijl haar medescholieren dat juist supertof vinden. Terwijl Starr op school expres geen straattaal spreekt, hebben haar klasgenoten zich de taal van de zwarte buitenwijk eigen gemaakt. Zo verschaffen rijke, witte kinderen zich wat street credibility, met de juiste sneakers en de juiste rapmuziek.

Starr komt in een achtbaan terecht waarin ze moet beslissen welke kant ze kiest, die van de minste of de meeste weerstand?

En dan, te midden van dat bizarre, geestig gebrachte zwart-wit gedoe, wordt Starrs onschuldige, zwarte jeugdvriend Khalil dood geschoten door een witte agent. Starr is erbij als het gebeurt. Ze is de enige getuige. Wat moet ze doen? Getuigen voor een grand jury? En alle publiciteit die dat genereert? Wil ze hier wel in meegezogen worden? Willen haar ouders dat wel die na problemen in het verleden alles netjes op de rit hebben? En dan de lokale drugsdealer voor wie Khalil werkte, en die Starr onder druk zet om niet met de politie te praten?

Starr, sprankelend vertolkt door Amandla Stenberg, komt in een achtbaan terecht waarin ze moet beslissen welke kant ze kiest, die van de minste of de meeste weerstand? Het is een pad naar zelfontdekking dat ze bewandelt en hoewel Stenberg het mooi intiem speelt, gaat regisseur George Tillmann jr. liever voor het grote gebaar. Veel scènes spoeden zich van het ene naar het andere dramatische hoogtepunt.