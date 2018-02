The Guilty publiekslieveling van het Rotterdamse Filmfestival

Met zijn formidabele 112-thriller ‘The Guilty’ is regisseur Gustav Möller uitgeroepen tot grote favoriet van het Filmfestival van Rotterdam. Tijdens de slotceremonie van het festival, vrijdag in congrescentrum De Doelen, ontving de 29-jarige debutant (geboren in Zweden, opgeleid in Denemarken) zowel de publieksprijs als de prijs van de jongerenjury.

The Guilty speelt zich af op één locatie, een 112-meldkamer, waar politiefunctionaris Asger Holm binnenkomende telefoontjes aanneemt. Zijn dienst zit er bijna op, totdat hij wordt gebeld door een jonge vrouw. Ze wordt gekidnapt. Vanaf dat moment begint een zenuwslopende reddingsactie per telefoon die zich in real time voltrekt. De spanning die de regisseur opbouwt is bijna ondraaglijk.

The Guilty is een grootse film, met simpele middelen gemaakt. De regisseur werkte met een relatief klein budget en had niet meer nodig dan een verlaten loods, een handjevol acteurs en dertien opnamedagen. En, niet te vergeten, een ijzersterk script. “Grenzen waren voor ons geen obstakels maar mogelijkheden”, aldus de regisseur tijdens een interview met het Deense Filminstituut. Met ‘ons’ doelt hij op zijn medestudenten van de Deense filmacademie. De scenarist, regisseur, producent, cameraman en editor van The Guilty studeerden drie jaar geleden samen af en werkten als vriendengroep aan hun eerste avondvullende productie.

Documentaires én speelfilms Een succesvol project: The Guilty topte de publieksenquête van het Filmfestival. Wie de rest van de Top-10 bestudeert, valt op dat evenveel documentaires als speelfilms boven zijn komen drijven. Ook scoorden films uit het Midden-Oosten (waaronder de spannende Libanese Oscarkandidaat ‘The Insult’) erg goed, evenals films uit België (waaronder ‘Marquis de Wavrin’). De hoogste notering voor een Nederlandse film was voor ‘Bewaren – of hoe te leven’, de nieuwe documentaire van veterane Digna Sinke. Onder de andere prijswinnaars bevonden zich het Chinese drama ‘The Widowed Witch’ (Tiger Award, 40.000 euro) en het Palestijnse drama ‘The Reports of Sarah and Saleem’ (speciale juryprijs, 10.000 euro). Voor de gelukkigen die een kaartje hadden bemachtigd was er vrijdagavond een unieke vertoning van Paul Thomas Andersons grote Oscarkandidaat ‘Phantom Thread’. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest speelde voor de gelegenheid live de soundtrack van de film, gecomponeerd door Jonny Greenwood van Radiohead.