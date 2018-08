The Godfather of Soul wisselde tot in zijn kist van kostuum

Het lichaam van de man die op Eerste Kerstdag 2006 overleed lag in een gouden kist en kreeg gedurende de plechtigheden steeds weer nieuwe showkostuums aan. Zijn schoenen glansden zoals gebruikelijk.

Brown wilde alles altijd tiptop. Musici die hun outfit niet op orde hadden of uit de maat speelden, werden tijdens zijn dansmoves aangewezen, zodat ze wisten dat ze een boete konden verwachten. Zijn eigen uiterlijk vond de zanger nog belangrijker. Geen haar mocht verkeerd zitten.

Browns hoogtijdagen waren in zijn laatste jaren wel voorbij, maar meer dan Franklin was de Godfather of Soul nog actief. Kort voor zijn dood op 73-jarige leeftijd woonde hij een jaarlijks kerstevenement bij waarbij hij speelgoed weggaf aan arme kinderen. Met Oud en Nieuw zou hij nog optreden. Zover kwam het niet. Brown belandde met een longontsteking in het ziekenhuis. Die veroorzaakte een fataal hartfalen.

Michael Jackson

De afscheidsdagen begonnen in het Apollo Theater in de New Yorkse wijk Harlem. Daar had hij talrijke malen opgetreden en eind jaren zestig zijn beste live-plaat, volgens critici zelfs een van de beste live-albums uit de geschiedenis, opgenomen. Nu trokken in hetzelfde theater duizenden langs zijn baar.

Met paard en wagen gaat Brown in zijn gouden kist naar het Apollo in Harlem. © REUTERS

Daarna werd het stoffelijk overschot naar Augusta, Georgia gebracht. Het publieke afscheid was in de naar hem genoemde James Brown Arena. Veel showbizzgrootheden kwamen langs, ondanks het feit dat de overledene in voorgaande jaren een aantal keren in opspraak was geraakt (wapens, huiselijk geweld).

Charles Bobbit verzorgde de aankondigingen zoals hij dat decennialang voor Browns shows had gedaan, op dezelfde opgewonden toon. Browns laatste begeleidingsband speelde. MC Hammer ('U can't touch this') probeerde in de buurt te komen van de danskunsten van de overledene. The King of Pop, Michael Jackson, kreeg het laatste woord. Hij vertelde hoe zijn moeder hem als kind al wakker maakte als Brown op tv was en dat the godfather zijn grote inspiratie was geweest voor alles wat daarna kwam.

Voor de bijeenkomst in de Arena was er al een kerkdienst in Augusta voor een beslotener gezelschap geweest. Dominee Al Sharpton, ooit een aantal jaren Browns manager, prees niet alleen de muzikale kwaliteiten van the hardest working man in showbusiness maar ook zijn verdiensten in de burgerrechtenstrijd. Toen de man van het lied 'Say it loud, I'm black and I'm proud' zijn carrière begon, 'zaten zwarten nog achter in de bus, nu in privéjets'.