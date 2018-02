The End of Fear: over dat grote rode schilderij dat werd vermoord

Barbara Visser, die afgelopen jaar interim-directeur was van het documentaire festival Idfa, doet in zeventig minuten de roemruchte geschiedenis van het schilderij 'Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III' (1966/1967) van de New Yorkse schilder Barnett Newman uit de doeken. Dat is nogal krap voor alle verschillende gezichtspunten die ze aan de orde wil laten komen.

Edy de Wilde van het Stedelijk Museum in Amsterdam kocht het metersgrote doek in 1969: een uitdagend rood vlak met aan weerszijden een gele en een blauwe strook. Een voorbeeld van abstract expressionisme dat voor de een een hoogtepunt in de geschiedenis van de moderne kunst vertegenwoordigde en voor de ander totaal onbegrijpelijk was. Het was in ieder geval een schilderij dat veel emoties opriep. In 1986 ging een verwarde bezoeker het doek te lijf met een mes. In de film spreken oud-museummedewerkers van de moord op het schilderij.

Toen het schilderij na jaren terug kwam in Nederland bleek het over­ge­schil­derd met ordinaire kozijnverf.

Wat volgde was een lange, dure en controversiële restauratie door de Amerikaan Daniel Goldreyer, goedgekeurd door museumdirecteur Wim Beeren. Maar toen het schilderij na jaren terug kwam in Nederland bleek het overgeschilderd met ordinaire kozijnverf. De verschillende nuances rood waren verdwenen, herinnert kunsthistoricus Ernst van de Wetering zich. Er volgde een rechtszaak. Beeren werd ontslagen en opgevolgd door Rudi Fuchs.