The Big Sick moest over echte mensen gaan

Er worden nauwelijks meer romantische komedies gemaakt in Hollywood, maar daar zou met 'The Big Sick wel' eens verandering in kunnen komen. Deze low budget-film was eerder dit jaar groot succes op het Filmfestival van Sundance.

Lees verder na de advertentie

Het alerte Amazon Studios sprong erin, kocht voor 12 miljoen dollar de distributierechten en telde nog eens 20 miljoen neer voor de marketing van de romantische komedie. De film sprong van vijf Amerikaanse bioscopen in juni, naar ruim 2500 de maand erop.

En dat allemaal dankzij het debuterende scenaristenkoppel Kumail Nanjiani (39) en Emily V. Gordon (38) die hun eigen relatieperikelen omtoverden tot originele cultuurclashkomedie. "Het begon eigenlijk met het pitchen van een paar ideeën aan producent Judd Apatow", zegt Gordon, die als vrolijke spraakwaterval het voortouw neemt. "Ja, als stand-upkomiek was ik hem al vaker tegen het lijf gelopen", vult Nanjiani aan die behalve als scenarist ook figureert als hoofdrolspeler en bij het grote publiek bekend is van de komische HBO-serie 'Silicon Valley'. Apatow produceerde onder meer het hilarische 'Bridesmaids' en schreef mee aan de HBO-serie 'Girls'. Voor Nanjiani en Gordon, deze zomer op bezoek in Amsterdam, iemand die ze hoog hadden zitten.

Daar gaat de film ook over, dat je je ouders op een gegeven moment als gelijke treft

"Van alle ideeën vond Apatow ons eigen verhaal het best", zegt Emily. In een notendop: Amerikaans-Pakistaanse komiek (Kumail) valt voor bijdehante Amerikaanse studente (Emily) en verzwijgt dat voor zijn traditionele moslimouders. Nadat zij het uitmaakt wordt ze ernstig ziek, en wordt hij wakend bij haar ziekbed opgescheept met haar ouders.

Het is volgens het tweetal allemaal echt gebeurd, al werd er bij het schrijven wel hier en daar iets weggelaten, toegevoegd en aangescherpt. "Belangrijk was dat het over echte mensen moest gaan, geen stereotypen", vertelt Nanjiani, "en dat het behalve een grappig ook een sensitief portret moest zijn, want dat was het in het echt ook: een gevoelige situatie." Gordon: "Ja, daarom is de humor ook heel ingehouden."

Generatiekloof en cultureel conflict The Big Sick gaat over een gemengd koppel, een modern stel uit Chicago, dat behoorlijk wat voor de kiezen krijgt. "Het zijn obstakels die twee geliefden uit elkaar kunnen drijven, maar die de band ook kunnen versterken", zegt Gordon. "Niet dat we niet aan de bak moesten, maar wij hebben ervaren dat uit al die problemen juist iets heel goeds groeide." Nanjiani wil graag toevoegen dat het in de film niet alleen om een cultureel conflict gaat, maar ook om een generatiekloof. "Deel van de uitdaging is, en dat geldt vooral voor mijn karakter, hoe een volwassen relatie met je ouders te krijgen. Als kind denk je dat papa en mama het allemaal voor elkaar hebben, tot je je realiseert dat zij ook hun problemen hebben, en met dingen worstelen. Daar gaat de film ook over, dat je je ouders op een gegeven moment als gelijke treft." Kumails besluiteloosheid vormt de spil van de droogkomische komedie, "en ook dat is niet verzonnen", schatert Gordon nu. "Ik ben hiervoor werkzaam geweest als psychotherapeute. Ik weet dat een besluit uitstellen ook een besluit is. Niet dat ik met een diploma op zak precies weet hoe je een emotioneel gelukkig leven leidt, maar ik herken wel problemen en kan ze benoemen." Nanjiani schraapt zijn keel: "Ja, ik wist niet dat het uitstellen van een beslissing ook een beslissing is, enneh ... ik weet nog steeds niet of dat wel waar is." Gordon: "Zie je wel, dit is de sequel!"

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.