The Big Bang Theory is voorbij, maar de nerds blijven onder ons

Het lijkt een onwaarschijnlijk concept om verslingerd aan te raken: een komische tv-serie over nerds, lichtelijk wereldvreemde types met een fascinatie voor natuurkundige theorieën en T-shirts met Gandalf erop. Goed met computers, slecht met mensen, rampzalig met vrouwen.

Maar de bedenkers van The Big Bang Theory, Bill Prady en Chuck Lorre, bleken goud in handen te hebben. Met 279 episodes in twaalf seizoenen versloeg deze Amerikaanse sitcom onder meer ‘Friends’ (tien seizoenen) en ‘Cheers’ (elf). De laatste aflevering werd vorige week in Amerika uitgezonden en is aanstaande zaterdag bij Veronica op de Nederlandse tv te zien. Spoiler alert: er zit een Nobelprijsceremonie in.

Hun rustige nerdy vriendschap wordt verstoord door de komst van het nieuwe blonde buurmeisje Penny, een onnozele, sexy wannabe actrice zonder achternaam. Leonard valt als een blok voor haar, maar wat moet de wereldwijze Penny met dat vreemde stuntelige mannetje, dat ze soms verkleed als Superman tegenkomt in het trappenhuis? Nee, niet in de lift: dankzij een mislukt wetenschappelijk experiment van de vrienden is die al jaren buiten gebruik.

De populaire serie stopt nu toch omdat de hoofdpersonen te veel op normale mensen gaan lijken, met stabiele relaties, huizen en kinderen. En de eerste voorzichtige onderkin. Wie had dat ooit gedacht? Twaalf jaar geleden maakte de wereld kennis met de hoofdfiguren van The Big Bang Theory: de weinig aantrekkelijke, superslimme wetenschappers Leonard Hofstadter, Sheldon Cooper, Howard Wolowitz en Rajesh Koothrappali. Zij werken bij de technische universiteit Caltech en brengen hun vrije tijd al gamend en filmkijkend door in het gedeelde appartement van Sheldon en Leonard.

In het echte leven heeft de actrice die dr. Fowler speelt, Mayim Bialik, daadwerkelijk een academische graad als neurowetenschapper. In de laatste afleveringen van The Big Bang Theory kan haar personage Amy Fowler een Nobelprijs voor natuurkunde winnen als vierde vrouw ooit. Maar als die kans door eigen stommiteiten verkeken lijkt, beeldt Bialik zeer overtuigend de druk uit die Amy voelt om een goed voorbeeld te zijn voor andere meisjes en vrouwen.

Of de serie anno 2019 nog met zo’n stereotiepe setting had kunnen starten, is de vraag. Maar het kwam in de loop van de seizoenen allemaal goed: Penny won het met haar sociale intelligentie keer op keer van iedere wetenschapper en daarnaast passeerden hele reeksen net zo nerdy vrouwelijke wetenschappers de revue als de vriendinnen en scharrels van de vier mannen. Met als onbetwist hoogtepunt de even briljante als bizarre Dr. Amy Farrah Fowler, een neurobiologe die uiteindelijk een onmogelijk stel vormt met Dr. Sheldon Cooper, theoretische natuurkundige (en nee, niet gek, daar heeft zijn moeder hem op laten testen).

Openbaring

Maar de serie was vooral een openbaring inzake het typische gedrag van nerds. De vier vrienden konden nachten doorhalen om cultfilms als Back to the Future, Star Wars en Raiders of the Lost Ark voor de tigste keer te bekijken, stortten zich weekends lang op spellen als ‘Dungeons and Dragons’ en gaven fortuinen uit aan action figures van superhelden en stripfiguren, liefst in een nog nooit geopende verpakking. Het zou je kind – of vriend – maar wezen.

Vaste kijkers van de serie weten nu dat er zoiets bestaat als snaartheorie

Onvergetelijk ook zijn de afleveringen waarin de vier wetenschappers, tot in detail verkleed als helden uit de science fictionserie ‘Star Trek: Next Generation’, op weg gaan naar evenementen als Comic-Con, een enorme beurs voor stripboekfans. Het is bijna ontroerend om te zien hoe dit soort hoogst intelligente mannen het volledige geluk vinden op een verkleedfeestje, een zelf gecreëerde fantasiewereld, waarin ze eindelijk een held met superkrachten zijn.