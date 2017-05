The Bad Seeds in al hun gedaantes

Eigenlijk had deze verzamelbox al in 2015 moeten verschijnen. Oorspronkelijk ter ere van het dertigjarig bestaan van The Bad Seeds, in 1984 herrezen uit de as van punkrockband The Birthday Party. Met het in 2013 verschenen, jubelend ontvangen ‘Push the Sky Away’ was een nieuw publiek aangeboord, en het leek een mooi moment om dat publiek een dwarsdoorsnede van hun oeuvre voor te schotelen.

Hoe het trauma zijn sporen heeft achtergelaten in de kunst van Nick Cave is inmiddels te horen

Maar toen sloeg het noodlot toe, en verongelukte Cave’s 15-jarige zoon Arthur. Een tijdlang was het onduidelijk wat dat drama voor de carrière van Nick Cave zou betekenen, maar het was in ieder geval niet het juiste moment om met een mooie jubileumbox het bestaan van diens band te vieren. Hoe het trauma zijn sporen heeft achtergelaten in de kunst van Nick Cave is inmiddels te horen op het vorig jaar verschenen gitzwarte ‘Skeleton Tree’, en te zien in de bijbehorende documentaire ‘One More Time With Feeling’.

Geen woord daarover op ‘Lovely Creatures’. Niet in het bijbehorende essay over de band, niet in de korte interviews die er op dvd tussen liveregistraties van verschillende nummers staan, niet in de 45 nummers waarmee het oeuvre van Nick Cave wordt samengevat. Het zijn drie schijfjes, die elk tien jaar beslaan, met materiaal van alle studioalbums die de band in de tussenliggende periodes uitbracht.

Trouwe discipelen De eerste begint met ‘From Her To Eternity’, van het debuutalbum, de laatste eindigt met ‘Push the Sky Away’. Niks van Skeleton Tree, dat altijd een aparte plek in het oeuvre van de band inneemt. Nu, met de verschijning van deze box, moet die bladzijde om. Dat laatste beeld rijst ook op uit interviews die Nick Cave onlangs gaf. Het gaat naar eigen zeggen verrassend goed met hem. Hij en zijn vrouw waren diep onder de indruk van alle steun die ze ongevraagd hebben ontvangen. Dus vieren Nick Cave en zijn Bad Seeds dat jubileum alsnog. Met nadrukkelijk The Bad Seeds. ‘Elke preker heeft immers zijn trouwe discipelen nodig’, waarmee schrijver Kirk Lake in het bijbehorende essay niet alleen verwijst naar de stiel van de plechtstatige zanger, maar ook naar diens relatie met God, een vast thema in het werk van Cave, net als liefde, misdaad, vernietiging. Het maakt dat ‘Lovely Creatures’ prachtig werkt als kennismaking met het oudere materiaal voor de ‘nieuwe’ fan Want dat is het mooie aan dit overzicht. Niet alleen is de sonische evolutie van de band goed hoorbaar: van hoekige garagepunk, experimentele art-rock, potige bluesrock tot het emotioneel gelaagdere ‘Push the Sky Away’. Te horen is hoe langzaam maar zeker voornamelijk Warren Ellis zijn stempel op het bandgeluid doordrukt na het vertrek van Blixa Bargeld in 2003. Maar ook hoe de vaste thematiek van Cave verschillende gedaantes kent, zoals religie in ‘The Mercy Seat’ uit 1988 tot ‘Higgs Boson Blues’ uit 2013. Het maakt dat ‘Lovely Creatures’ prachtig werkt als kennismaking met het oudere materiaal voor de ‘nieuwe’ fan; als bijzondere geschiedschrijving voor de ervaren Bad Seeds-liefhebber; en laagdrempelige introductie voor wie nog nooit wat van de band heeft gehoord.

