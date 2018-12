The Addams Family: gepassioneerde griezeligheid met een vette knipoog

De butler is een zombie. Er trippelt een loslopende hand door de gang. Morticia flost haar tanden met een spinnenrag. Overleden familie­leden komen spoken en de kinderen spelen martelspelletjes met een elektrische stoel.

Lees verder na de advertentie

Het is een bijzonder huishouden bij de Addams Family, maar zelf vinden ze hun macabere leefstijl doodnormaal. De oer-Hollandse ­familie Beineke die bij hen komt logeren oogt tegenover hen juist maar vreemd. Want de ouders van dit gezin maken overal rijmpjes van, knutselen bouwwerken van lucifers en hebben passie ingeruild voor degelijkheid. Een voorliefde voor morbiditeit versus ingekakte Blokker-truttigheid.

Van de Fran­ken­stei­nach­ti­ge butler ga je houden, oom Fester ontroert door zijn verliefdheid op de maan

Na talloze cartoons, tv-series en films verscheen in 2010 op Broadway de Addams Family-musical (script: Marshall Brickman en Rick Elice). Jon van Eerd maakte er een geestige bewerking van met heerlijk lopende zinnen en typisch Nederlandse verwijzingen. Het verhaal is eigenlijk te klein voor een hele musical. Dochter Wednesday Addams is verliefd op de ‘gewone’ jongen Lucas, die samen met zijn ouders komt kennismaken. De twee willen trouwen, maar dat geheim vertelt Wednesday alleen aan Gomez, haar vader, die het voor zijn vrouw, Morticia, moet verzwijgen. Gomez komt dan in gewetensnood omdat hij de belangrijkste Addams-belofte doorbreekt: eerlijk zijn. Het hele plot draait om dit geheim, waardoor het verhaal nogal traag verloopt en er omslachtige lijntjes bijgehaald zijn.