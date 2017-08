Thaise curry van stoofvlees

Het verschil zit hem in de keur aan smaken die je erin tegenkomt: zuur van limoen of citroen, zout van de vissaus en zoet van de suiker. Het kruidenmengsel zorgt voor het bittertje en flink wat pit.

Recept:

Leg de gedroogde rode pepers tien minuten in een kommetje met water om te wellen. Laat ze uitlekken en hak ze fijn. Snijd het vlees in flinke dobbelstenen. Pel de sjalotjes en snijd ze grof. Pel de teentjes knoflook en hak ze fijn. Schil het stukje laoswortel en snijd of rasp het fijn. Snijd de vleestomaten in parten.

Verhit de olie in een braadpan. Doe het vlees erbij en roerbak het rondom bruin. Voeg de sjalotjes, knoflookteentjes en laoswortel toe en laat deze even meebakken. Kneus de serehstengel met de zijkant van een groot mes, leg er een knoop in en voeg deze bij het vlees in de braadpan. Prik de kruidnagels in de laurierblaadjes zodat ze straks gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Voeg de tomaten, laurierblaadjes met kruidnagel, vissaus, limoensap, kardemom, versgemalen peper, rode pepertjes, gemalen koriander, gemalen komijn, bruine suiker en trasi toe. Even doorroeren en schenk er dan de kokosmelk bij. Breng aan de kook en zet dan het vuur zo laag mogelijk. Laat het vlees met een deksel op de pan drie uur heel zachtjes sudderen.

Snijd de groene peper in dunne ringetjes. Hak de korianderblaadjes grof. Verwijder de serehstengel en de laurierblaadjes met de kruidnagels uit de curry. Zet het vuur hoog zodat het vocht nog wat kan inkoken.

Doe het vleesgerecht over op een voorverwarmde serveerschaal. Strooi er de ringetjes groene peper en de fijngehakte korianderblaadjes overheen.

Serveer met een schaal gekookte rijst en geef er een salade van geraspte komkommer, fijngesneden voorjaarsui, vissaus, suiker en limoensap bij.