TextielMuseum Tilburg wint Museumprijs 2017

Het TextielMuseum bleef in de volksgunst het Boijmans van Beuningen in Rotterdam en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch voor en mag daardoor 100.000 euro bijschrijven. Van dat geld wil het een weefmachine aanschaffen waarop bezoekers een eigen theedoek kunnen maken.

Stemmen werven deed het TextielMuseum vooral met een actieve campagne op social media: de gehele stemperiode ging ze aan kop. In de laatste week was er ook een eindsprint. Op de dag na Koningsdag hingen de mantel en japon van koningin Máxima al ter expositie. Een gouden zet, want de stemmenteller schoot omhoog.

Je komt ons museum binnen als bezoeker en gaat eruit als maker! Directeur Errol van de Werdt

De BankGiro Loterij Museumprijs is een van de grootste culturele publieksprijzen van Nederland, waarvoor elk jaar meer mensen hun stem uitbrengen. De organisatie bepaalt in welke categorie de prijs wordt uitgereikt – dit jaar was dat design en mode. Musea melden zich aan, waarna een vakjury de drie genomineerden bepaalt. Met iets meer dan 32.000 stemmen kreeg het TextielMuseum zo’n 2.000 stemmen meer dan de winnaar van vorig jaar, Nationaal Monument Kamp Vught.

Het TextielMuseum stelt kunst, mode en design tentoon, maar produceert het ook. Daarin is het museum uniek. Bezoekers kunnen in het zogeheten TextielLab workshops bijwonen en het productieproces van textiel van dichtbij meemaken. De publieksweefmachine die het museum van het prijzengeld wil aanschaffen, past daar perfect bij, zegt directeur Errol van de Werdt: “Je komt ons museum binnen als bezoeker en gaat eruit als maker!”

