Tessa de Loo: ‘Het is wennen als anderen met je boek aan de haal gaan’

Ik wilde op een rij zetten wat er allemaal rond dat boek is gebeurd. Voor mezelf, maar ook voor al die mensen, het schijnen er wel een miljoen te zijn, die een boek willen schrijven zonder te weten wat daar de gevolgen van kunnen zijn.

Uitgeput In ‘De Tweeling’ staan de ervaringen van twee vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Ze zijn zussen, maar op jonge leeftijd gescheiden. De een, Anna, groeit op in nazi-Duitsland, de ander, Lotte, komt in Nederland terecht. Pas jaren na de oorlog ontmoeten ze elkaar weer. Tessa, als er ooit een film wordt gemaakt van je boek kan ik je maar één ding aanraden: take the money and run Tessa de Loo Het schrijven was intensief. Het was een groot thema en historisch moest alles kloppen, anders word je onmiddellijk door lezers op de vingers getikt. Na twee jaar kreeg ik een inzinking. Ik was uitgeput. Ik was pas op de helft en dat beklemde me. Na een paar rare sprongen kon ik weer verder. Ik heb daarna het werk van twee jaar in een jaar gestopt, iets wat je eigenlijk niet moet doen. Ik was altijd aan het werk. Bovendien was ik altijd bezig met oorlog, je identificeert je met je hoofdpersonen. Ik werd niet het slachtoffer van mijn eigen verzonnen verhaal, maar het was wel een klus.

Begrip De recensies in Nederland waren gemengd, in Groot-Brittannië en Duitsland waren ze positiever. Het is een opmerkelijk ver- schil, daarom heb ik dat in dit boek opgenomen. Het was interessant om te zien hoe lezers reageerden. Ik probeer in ‘De Tweeling’ de ogen te openen voor ‘de andere kant’. In Nederland ging de sympathie van de lezer vooral uit naar de Duitse Anna. Ze vonden de Nederlandse Lotte onverzoenlijk jegens haar zus. Terwijl in Duitsland meer begrip was voor Lotte en ze Anna juist bazig vonden.

Lijst In Nederland zijn bijna 1 miljoen exemplaren van het boek verkocht. Het is ook vaak vertaald, soms in de gekste landen, zoals China, Zuid-Korea en Vietnam. In Duitsland zijn er zo’n 350.000 boeken verkocht, dat is echt ongelooflijk veel. De roman heeft me op allerlei plaatsen in de wereld gebracht. Middelbare scholieren lezen het voor hun lijst. Ik krijg weleens mails met vragen. Die zijn nog steeds hetzelfde als de vragen die ik net na de publicatie van mijn boek kreeg, niet alleen hier, maar bijvoorbeeld ook in Australië en Nieuw-Zeeland. Waarom ik, terwijl ik zelf de Tweede Wereldoorlog niet heb meegemaakt, dit boek geschreven heb, en waarom dit onderwerp mij zo boeide. Omslag ‘De tweeling achter de schermen’ © Frank Castelein

Film ‘De Tweeling’ is in 2002 verfilmd. Mijn uitgever zei eens: ‘Tessa, als er ooit een film wordt gemaakt van je boek kan ik je maar één ding aanraden: take the money and run. Bemoei er je er niet mee, want het wordt oorlog.’ Ik heb die raad opgevolgd, maar dat was niet makkelijk. Het is echt wennen als anderen met jouw boek aan de haal gaan. De regisseur en scriptschrijver maken er op hun beurt hun kunstwerk van.