Terwijl de dood typt, verscheurt een krokodil de paperassen

De dood - een witte figuur met een schedel als hoofd - tikt op een oude typemachine, een cartooneske krokodil doet dienst als papierversnipperaar. Middenin een jarenvijftig-achtige kantooropstelling met dossierkasten en bureaus houdt een politieagent toezicht vanaf een hoge ladder.

Als zombies voeren de poppen in de kunstinstallatie van Eva Kot'átková hun kantoortaken uit. 'Office on the run', zoals de creatie van de Tsjechische kunstenares heet, heeft sinds kort een vaste stek in Museum Arnhem, waar het vorig jaar al een aantal maanden was te zien. De poppen zijn enorme replica's van historische poppenkastpoppen uit het Openluchtmuseum Arnhem.

De beer vraagt gasten bijvoorbeeld om hun dromen op het schoolbord te schrijven Mirjam Westen

De installatie van Kot'átková combineert performance-kunst en mixed media. Een aantal keer per week kruipen acteurs in de poppenkostuums en brengen de figuren tot leven. Met vragenlijsten en gesprekken betrekken ze het publiek bij het werk. "Bezoekers worden uitgenodigd te reageren en mee te doen", zegt conservator hedendaagse kunst Mirjam Westen. "De beer vraagt gasten bijvoorbeeld om hun dromen op het schoolbord te schrijven. De dood tikt de reacties van de mensen op."

Het tafereel heeft iets surreëels, maar is tegelijkertijd humoristisch. "De dood blijft continu typen, maar de krokodil verscheurt de paperassen net zo snel", zegt Westen. "Zo neemt Kot'átková een loopje met de bureaucratie."

Zijn we helemaal vrij in ons doen en laten? Of zijn we als poppen afhankelijk van de hand die ons bestuurt? Dat is de vraag die het kunstwerk bezoekers voor de voeten werpt. Maar of daar ook een antwoord op komt? "Kunstenaars geven nooit antwoord", lacht Westen. "Ze roepen vragen op, daarom is het een spannend werk. Bezoekers worden echt uit de tent gelokt."

