Terugkeer van de verguisde rockband Slowdive

Muziekjournalisten kijken weemoedig terug op het pre-internettijdperk, toen een vijfsterrenrecensie nog voor lange rijen bij de platenzaak zorgde. Dat de macht een keerzijde had, leert het verhaal van Slowdive. Aanhoudende negatieve kritieken voorkwamen dat de band van de grond kwam. Twintig jaar later haalt het vijftal alsnog zijn gelijk. Vandaag verschijnt het comebackalbum, hun eerste sinds 1995, trots 'Slowdive' genoemd.

De journalisten die bij zanger, gitarist en bandleider Neil Halstead (46) en drummer Simon Scott (46) aanschuiven, zijn op één na van na 1980. Te jong om de drie albums, die Slowdive begin jaren negentig uitbracht, bewust mee te hebben gemaakt. Dat is geen toeval.

"Ik hoop dat je ons nu gaat vertellen dat de Nederlandse muziekpers bevolkt wordt door jongelui", zegt Halstead. Hij acteert de hoopvolle blik van een puppy wiens baasje zijn jas van de kapstok pakt. Daarna: "Ik snap waar je naartoe wil. We waren niet echt populair, hè?"

Het is een understatement. De eerste EP's van de band die verder bestaat uit zangeres Rachel Gosswell, bassist Nick Chaplin en gitarist Christian Savill werden met gejuich ontvangen. Toen nog wel. Het vooraanstaande liefhebberslabel Creation, waar The Jesus and Mary Chain, Primal Scream en later Oasis onderdak hadden, sprong erbovenop. Maar bij debuutalbum 'Just For A Day' uit 1991 sloeg de sfeer om. Het lievelingetje van de Britse pers heette nu 'saai' en 'voorspelbaar'.

Opvolger 'Souvlaki' kreeg het nog zwaarder te verduren. "Ik verdrink liever in een bad vol pudding dan dat ik nog eens naar die plaat luister", schreef het toonaangevende muziektijdschrift Melody Maker. De introverte teksten en de timide podiumpresentatie, inclusief het bekende schoenenstaren (shoegaze, zie kader), werden uitgelegd als arrogantie. Slowdive werd het meest gehate jongetje van de Britse indierockklas. Bij de gewaagde ambientplaat nummer drie 'Pygmalion' kreeg de band weer de volle laag. Creation zag er geen brood meer in en trok zich terug. Kort daarop hield Slowdive het voor gezien.

Twee decennia later wordt er plots een korte reünietour aangekondigd. Het Spaanse festival Primavera reserveert een plekje op het hoofdpodium. Waar hun laatste optreden in de jaren negentig nog geen driehonderd man op de been bracht, staan er nu 25.000 bezoekers. De voorste rijen zingen alles mee. Met dank aan uiteenlopende artiesten als Mogwai, Crystal Castles, Tim Hecker en Tame Impala, die allen Slowdive als invloed noemden, blijkt de band na zijn verscheiden een gigantische fanschare te hebben verkregen.

Wanneer begonnen jullie te vermoeden dat jullie populariteit rijzende was? Halstead: "Het was een complete verrassing. In 2002 bracht het Duitse label Morr Music een album uit waarop artiesten uit hun stal onze muziek coverden. Dat was cool. We waren blijkbaar niet vergeten. Maar verder? Ik weet dat we in recensies en interviews wel eens genoemd werden, maar pas toen we op het podium stonden, realiseerden we ons dat we postuum gegroeid waren. Hoe konden we het weten?"

Misschien aan het royaltyoverzicht? Halstead: "Van Spotify? Die inkomsten stegen misschien van twintig naar tachtig cent per jaar."

Waarom zitten we hier eigenlijk? De pers was jullie niet bepaald gunstig gezind. De fans kwamen pas toen men ophield over jullie te schrijven. Scott: "Ik heb het idee dat de muziekpers is veranderd. Er komt ontzettend veel muziek uit. Journalisten hebben geen tijd om over twintig platen per dag te schrijven. Ze kiezen ervoor alleen te bespreken wat ze mooi vinden. De tijd waarin ze handenwrijvend de boel afkraakten, lijkt voorbij."

Deed de positieve respons op jullie optredens ertoe, of was dit nieuwe album er hoe dan ook gekomen? Halstead: "We kwamen bijeen omdat we een nieuw album wilden maken. De shows waren bedoeld om terug in vorm komen en om geld op te halen om het album te kunnen opnemen. Het duurde een jaar voordat we klaar waren om de studio in te gaan. We moesten weer vertrouwen krijgen en een beetje wennen aan elkaar."

Het grote verschil met jullie eerdere albums is dat er in 'Slowdive' meer lucht zit. Scott: "We speelden goede shows, we hadden het leuk. Ook omdat we op plaatsen kwamen waar we vroeger nooit hadden gespeeld. De energie die dat opleverde, verklaart misschien dat er op 'Slowdive' zowaar enkele vrolijk-achtige momenten staan." Halstead: "Live ging het erom ons plezier met de bezoekers te delen. Zo heb ik vroeger nooit over onze shows nagedacht."

Toch is de sprong ook weer niet reusachtig. Gevoelsmatig had dit album best een paar jaar na jullie zwanenzang 'Pygmalion' gemaakt kunnen zijn. Halstead: "Mogelijk, dat weet ik niet. Het voelde heel vertrouwd, misschien verklaart dat iets. Het moest ook wel als Slowdive klinken, vonden we. Maar tegelijkertijd modern. Volgens mij is dat gelukt. Het voelt nu alsof alles open ligt. Op onze volgende plaat - ja, die komt er - zouden we wel eens een radicale afslag kunnen nemen." Halstead: "Het gebruik van oude demo's en onafgemaakte solonummers was uit den boze. We wilden dat het album een momentopname werd, een document van de periode waarin we weer bijeen kwamen."

Live zijn jullie tegenwoordig ontzettend overtuigend. Was dat vroeger ook zo? Halstead: "Ik weet niet of we beter of slechter waren, eerlijk gezegd. Het leuke is dat we het niet kunnen checken. De live-opnames uit de jaren negentig op YouTube zijn kwalitatief te mager om er iets van te zeggen. Maar gevoelsmatig waren we toen ook best oké." Scott: "Vroeger kregen we vaak te horen dat mensen verbaasd waren dat we live zo hard klonken. Die reactie krijgen we nu ook weer. Wat dat betreft is er niets veranderd."

Shoegaze Shoegaze (letterlijk: schoenstaren) kenmerkt zich door dromerige, trage melodieën en rondzingende gitaarmuren, veroorzaakt doordat de gitaar het geluid uit de versterker oppikt en het opnieuw naar de versterker doorstuurt, ad infinitum. De term shoegaze is afgeleid van de houding van de muzikanten. In werkelijkheid richten ze hun blik niet op hun voeten, maar op hun effectpedalen. Grote namen in het genre zijn My Bloody Valentine, The Jesus & Mary Chain en Ride. Direct of indirect werden grote hedendaagse popsterren als The Weeknd en Lana del Rey door het genre beïnvloed.

