Teruggrijpen naar je wortels is hip

Hee, ik zie je Jansen en Tilanus!” kreeg je vroeger waarschuwend toegeroepen als er per ongeluk een stukje ondergoed zichtbaar was. Dit Nederlandse textielbedrijf (sinds 1869) was zo bekend dat de merknaam een soortnaam voor alle ondergoed werd. Na diverse overnames ging het merkrecht naar een tassenbedrijf. Dat herintroduceerde de naam binnen een totaal andere branche: rugzakken. Dit is een vrij rigoureuze vorm van rebranden, meestal krijgt het merk slechts een opfrisbeurt en dat kan zelfs louter om een ogenschijnlijk miniem detail gaan.

Het oeroude Nederlandse schoenenbedrijf Van Bommel (sinds 1734) zet bijvoorbeeld onder hun familienaam én bedrijfslogo bewust ‘Moergestel, Holland’. Ontwerper Floris van Bommel (negende generatie) zegt hierover: “We zagen dat andere merken ‘Paris’ of ‘London’ op hun logo plaatsten. Wij zijn trots op onze herkomst en willen dat graag laten zien. Moergestel dus. Mooi toch?”

Terug naar de oorsprong

Zo vallen we meteen in een trend om je erfgoed of wortels (doorgaans in het Engels aangeduid als heritage) als een vorm van rebranden te gebruiken. Neem bijvoorbeeld het nostalgische reclamefilmpje van Heineken dat het studentikoze imago lijkt te willen afschudden door te benadrukken dat dit Hollandse bier op de Wereldexpositie van 1889 in Parijs al onovertroffen was. En koffiebrander Douwe Egberts herinnert ons na diverse buitenlandse overnames aan zijn Friese oorsprong door de traditionele Hindelooper streekdrachtstoffen op zijn serviesgoed getiteld ‘Hylper heritage’ (erfgoed uit Hindeloopen) te gebruiken.

Erfgoedcollecties zijn in; van vulpennen (Montblanc) tot nagellak (Cirque) en van paardendekens (Eskadron) tot horloges (IceWatch). Ook modemerken doen volop mee. Vooral ooit glorierijke kleding- en schoenenmerken die in de vergetelheid zijn geraakt, proberen nu de markt te heroveren door hun erfgoed te introduceren. Zoals het nagenoeg uit beeld geraakte jeansmerk Wrangler. Dat viert dit jaar zijn 70-jarig bestaan en het merk meldt nadrukkelijk dat het zich vertegenwoordiger voelt van het denim erfgoed. Onder zijn logo staat ineens ‘Born ready 1947’. Dat moet ook de jeugd van nu, die het merk niet meer kent, doen beseffen dat ze niet van gisteren zijn.

Erf­goed­col­lec­ties zijn in; van vulpennen (Montblanc) tot nagellak (Cirque) en van paardendekens (Eskadron) tot horloges (IceWatch)

Wranglers vroegere Spaanse concurrent Lois leek op sterven na dood, maar is eveneens plots terug op de markt. Zij profileren zich nu als ‘het oudste jeansmerk van Europa’ (sinds 1962). De huidige licentiehouder meent dat jongeren het merk weer willen dragen ‘omdat zij zich aangesproken voelen door de historie’. Deze winter presenteert Lois alweer zijn vijfde collectie. Uiteraard hameren ze er in hun campagnes op dat zij modern zijn, maar niet nieuw: ze zijn terug. In marketingtaal heten die merken de ‘o-ja-merken’.