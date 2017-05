Terug naar Twin Peaks

'Damn good coffee!' Iedereen die begin jaren negentig aan de buis gekluisterd zat voor 'Twin Peaks', herinnert zich FBI Special Agent Dale Cooper en zijn voorliefde voor zwarte koffie. Hij at daarbij liefst verse kersentaart. 'Holy smokes!', klonk het, als Cooper weer iets vreemds ontdekte.

Lynch legde de ziel bloot van een kleine Amerikaanse gemeenschap en schreef daarmee te­le­vi­sie­ge­schie­de­nis

De met zwarte brillantine-kuif uitgedoste FBI-agent, gespeeld door Kyle MacLachlan, was de held van Twin Peaks. De tv-serie van David Lynch en medebedenker David Frost groeide in 1990 en 1991 uit tot een fenomeen. Twee seizoenen en dertig afleveringen lang volgden we de bizarre gebeurtenissen in Twin Peaks, het fictieve stadje in het noordwesten van Amerika waar sinds de jaren vijftig niets veranderd leek en waar op een dag het lijk aanspoelde van de 17-jarige scholiere Laura Palmer.

De speurtocht naar de moordenaar was bepaald geen routineklus, sterker: het mysterie diende vooral om toegang te krijgen tot de kleurrijke bewoners van het stadje, zoals Nadine, de vrouw met het ooglapje die bezeten was van het perfecte gordijnrailsysteem, of Andy, de onhandige hulpsheriff die steeds in huilen uitbarstte en radeloos verliefd was op Lucy, de receptioniste met de piepstem.

Lynch legde de ziel bloot van een kleine Amerikaanse gemeenschap en schreef daarmee televisiegeschiedenis. Twin Peaks was anders: niet alleen spannend en spitsvondig, maar ook stijlvol, sensueel en surrealistisch. Dat het laatste geen enkele belemmering vormde om een wereldwijd publiek te bekoren, kun je een van de grote verdiensten noemen.

Als bonus was er in 1992 nog de bioscoopfilm 'Fire Walk With Me', een zogeheten prequel die de ontwikkelingen voorafgaand aan de serie in kaart bracht. Lynch hield het daarna voor gezien. De koek was op. Dit tot ongenoegen van de fans die op bedevaart gingen naar de locaties waar de serie speelde, zoals het Great Northern Hotel aan de rand van een gigantische waterval waar Cooper verbleef, of de Double R Diner waar Norma haar beroemde kersentaart serveerde.

Inspiratie Diezelfde fans bleven jarenlang bedelen om een vervolg. Mét resultaat. Lynch pikte na ruim een kwarteeuw de draad op. Vanavond zijn de eerste twee afleveringen van het nieuwe, derde seizoen (met in totaal achttien afleveringen) te zien op de Amerikaanse televisie. Hij hield, zo je wilt, Amerika een spiegel voor Ook het Filmfestival van Cannes ruimde een plekje in voor de dubbele aflevering. Aanstaande donderdag is het er Twin Peaks-time als David Lynch met gevolg arriveert. Het is een primeur voor het festival dat niet eerder tv-series opnam in de officiële selectie, maar dat Lynch als voormalig Gouden Palm-winnaar ('Wild at Heart', 1990) graag opnieuw verwelkomt. Twin Peaks diende als inspiratie voor een andere tv-serie die in Cannes in première gaat: 'Top of The Lake' van Jane Campion. Zaterdag presenteerde zij met Nicole Kidman het volledige tweede seizoen van de serie. Campion, die in 1993 een Gouden Palm won voor 'The Piano' is een groot fan van Twin Peaks. "Ik ben een apostel", verklaarde Campion. En ze is zeker niet de enige die met bijna religieuze toewijding over het werk van David Lynch praat. De makers van 'The Sopranos' en 'Fargo' lieten zich afgelopen week in dezelfde bewonderende bewoordingen uit. Voor veel fans is het zelfs geen toeval dat de Twin Peaks-revival in Cannes op Hemelvaartsdag valt, de dag van de verrijzenis.

Pioneer Talrijke hedendaagse misdaadseries waarin een speurneus een kleine gemeenschap aftastte, of waarin via een moordmysterie langzaam de gekten en gewoonten van de achterblijvers werden geopenbaard, zijn schatplichtig aan Twin Peaks, of het nu gaat om een Netflix-serie als 'The Killing' of een BBC-serie als 'Broadchurch'. Twin Peaks brak met de conventies van 'Dallas' en 'Dynasty', de soaps uit de jaren tachtig die we gewend waren Zo was in 'Desperate Housewives' een zelfmoord aanleiding om achter de façade van Wisteria Lane te duiken, de ogenschijnlijk keurige straat waarin de dames uit de titel woonden. Het is precies wat Lynch midden jaren tachtig al deed in zijn bioscoopfilm 'Blue Velvet' en wat hij in groot formaat voortzette in Twin Peaks. Lynch keek achter de keurig gekortwiekte voortuin, om een wereld van moord en misdaad te openbaren, van angsten, verlangens, obsessies en geheimen. Hij hield, zo je wilt, Amerika een spiegel voor. Het fantastische aan Twin Peaks is dat het zo veel verschillende emotionele registers bespeelde. Lynch liet het moordmysterie overvloeien in een melodrama en de tragedie in een komedie. Hij trok een bizarre wereld op van houten lambrizeringen en opgezette vissen, van mysterieuze rode gordijnen en angstaanjagende verschijningen, waarin de muzikale verleidingskunsten van Angelo Badalamenti een centrale rol speelden. Zelden waren beeld en geluid qua sfeer beter op elkaar afgesteld: bedwelmend, dromerig en ja, bij vlagen heel eng.

Nieuwe impuls Twin Peaks brak met de conventies van 'Dallas' en 'Dynasty', de soaps uit de jaren tachtig die we gewend waren. Lynch voegde surrealistische verschijnselen toe en schiep met Dale Cooper een FBI-agent die analytisch was ingesteld, maar eigenlijk meer vertrouwde op zijn intuïtie en de boodschappen die hij in visioenen kreeg. De immer opgewekte agent die genotzuchtig de geur van sparren opsnoof in de bosrijke omgeving van Twin Peaks en die met mededogen luisterde naar alle vreemde verhalen, werd omarmd door een miljoenenpubliek dat onder hypnose - zo leek het wel - het meesterlijke spel met de televisiesoap onderging. De vraag die nu op ieders lippen brandt: zal David Lynch, inmiddels 71 jaar, het landschap van hedendaagse kwaliteitsseries dat hij zelf hielp scheppen, waarvan hij feitelijk de pionier is, een nieuwe impuls weten te geven? Het derde seizoen van Twin Peaks gaat zondagavond met een dubbele aflevering van start op de Amerikaanse betaalzender Showtime. Donderdag volgt de première op het Filmfestival van Cannes. De serie is in Nederland vanaf 22 mei te zien op de streamingdienst Videoland.

27 jaar later: oude en nieuwe gezichten Het is een klein wonder dat een groot deel van het oude acteursensemble na vijfentwintig jaar terugkeert, zelfs Catherine Coulson als de Log Lady. De opnamen met de actrice die steevast een orakelend houtbok met zich meedroeg werden voor haar dood voltooid. Sheryl Lee keert terug als Laura Palmer. © Hollandse Hoogte Maar er is ook een grote afwezige. Michael Ontkean keert niet terug als de vriendelijke sheriff Truman. De 71-jarige Ontkean heeft zich uit de showbusiness teruggetrokken en is vervangen door Robert Forster. Ook Lara Flynn Boyle ontbreekt. De 47-jarige actrice die highschool beauty Donna Hayward speelde, is door plastische chirurgie vrijwel onherkenbaar geworden. Of die verminking - want dat is het - te maken heeft met haar afwezigheid in het nieuwe seizoen, is ongewis. Uitgekeken wordt vooral naar de comeback van Kyle MacLachlan als de even excentrieke als zachtmoedige held van de serie: FBI Special Agent Dale Cooper. De 58-jarige MacLachlan die na Twin Peaks actief bleef als acteur, behaalde nooit meer zo'n groot succes. Hetzelfde geldt voor de andere Twin Peaks-prominenten, die blijkbaar vooral onder regie van Lynch vlamden, waaronder Sheryl Lee die terugkeert als Laura Palmer en Sherilyn Fenn die haar rol hervat van Audrey Horne, de verleidelijke scholiere die met haar tong een knoop kon leggen in een kersensteeltje en die bijna bezweek onder haar verlangen naar de coole Cooper. Regisseur David Lynch. © Richard Shotwell/Invision/AP Natuurlijk waren er ook tal van kostelijke bijrollen, zoals die van David Lynch zélf die - inmiddels met grijze kuif - terugkeert als Gordon Cole, de hardhorende adjunct directeur van de FBI. Ook van de partij is de Nederlandse Hollywoodacteur Carel Struyken als de reus die Cooper in zijn visioenen zag. Wie weet komt de boomlange Hagenaar (lengte: 2,13 meter) opnieuw met aanwijzingen voor Coop. Nieuwe gezichten zijn er ook, maar dan gaat het vooral om gastoptredens, denk aan Monica Bellucci, Naomi Watts, Jennifer Jason Leigh, Laura Dern en Tim Roth. Naar verluidt was het ook de bedoeling dat David Bowie voor een gastrol zou terugkeren. Hij figureerde eerder in de Twin Peaks-film 'Fire Walk With Me'. In plaats van Bowie treedt nu Pearl Jam-frontman Eddie Vedder aan. Mädchen Amick, links, is opnieuw t zien als serveerster Shelly Johnson en Peggy Lipton speelt wederom Norma Jennings in 'Twin Peaks'. © AP

